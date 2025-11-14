La receta viral con 1 kg de harina: hacé 12 budines ideales para vender

Si estás buscando comenzar algún emprendimiento, tenes ganas y algún conocimiento en la cocina, esta receta te va a servir para dar ese importante paso, con pocos ingredientes.
Esta receta permite variar sabores y ofrecer diversidad con una sola base, logrando un producto atractivo y rentable. Ideal para comenzar un negocio con bajos costos y buen margen de ganancia.
Receta de los 12 budines con 1 kg de harina
Con ingredientes simples y sabores variados, esta propuesta permite preparar 12 budines perfectos para vender o compartir. La clave de esta receta está en su base común, que podés dividir para agregar los sabores que más te gusten.
Ingredientes para la masa
Rellenos variados para 12 budines
-
1 banana
-
150 g de frutas abrillantadas
-
75 g de chips de chocolate + 75 g de frutos secos
-
2 cucharadas de cacao amargo + un poco de leche
Preparación paso a paso
-
En un recipiente, batir los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla hasta integrar.
-
Agregar el aceite en forma de hilo y continuar mezclando.
-
Incorporar la leche y, por último, agregar la harina gradualmente (si querés tamizarla mejor) para facilitar la mezcla.
Dividir la masa en 4 porciones iguales y preparar cada una con un relleno distinto:
- Primero: banana pisada, mezclar suavemente.
- Segundo: cacao mezclado con un poco de leche.
- Tercero: frutas abrillantadas, mezcladas con 2 cucharadas de harina para evitar que se hundan.
- Cuarto: chips de chocolate con frutos secos.
5. Verter cada preparación en moldes y hornear a 180°C por 25 a 30 minutos.
