sábado 15 de noviembre de 2025

14 de noviembre de 2025 - 18:50
Espectacular.

La receta viral con 1 kg de harina: hacé 12 budines ideales para vender

Una receta práctica y económica para quienes buscan iniciar un emprendimiento en pastelería casera. Entrá y tomá nota.

Victoria Marín
Victoria Marín
La receta con 1 kg de harina para hacer 12 budines.

La receta con 1 kg de harina para hacer 12 budines.

Esta receta permite variar sabores y ofrecer diversidad con una sola base, logrando un producto atractivo y rentable. Ideal para comenzar un negocio con bajos costos y buen margen de ganancia.

Receta de los 12 budines con 1 kg de harina

Con ingredientes simples y sabores variados, esta propuesta permite preparar 12 budines perfectos para vender o compartir. La clave de esta receta está en su base común, que podés dividir para agregar los sabores que más te gusten.

Ingredientes para la masa

  • 6 huevos

  • 500 g de azúcar

  • 400 ml de aceite

  • 500 ml de leche

  • 1 kg de harina leudante

  • 3 cucharadas soperas de esencia de vainilla

Rellenos variados para 12 budines

  • 1 banana

  • 150 g de frutas abrillantadas

  • 75 g de chips de chocolate + 75 g de frutos secos

  • 2 cucharadas de cacao amargo + un poco de leche

Preparación paso a paso

  1. En un recipiente, batir los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla hasta integrar.

  2. Agregar el aceite en forma de hilo y continuar mezclando.

  3. Incorporar la leche y, por último, agregar la harina gradualmente (si querés tamizarla mejor) para facilitar la mezcla.

  4. Dividir la masa en 4 porciones iguales y preparar cada una con un relleno distinto:

- Primero: banana pisada, mezclar suavemente.

- Segundo: cacao mezclado con un poco de leche.

- Tercero: frutas abrillantadas, mezcladas con 2 cucharadas de harina para evitar que se hundan.

- Cuarto: chips de chocolate con frutos secos.

5. Verter cada preparación en moldes y hornear a 180°C por 25 a 30 minutos.

