sábado 15 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de noviembre de 2025 - 21:17
Cocina.

Receta ideal para el calor: helado de café casero con pocas calorías y fácil de hacer

Los componentes utilizados en su preparación aportan un valor nutricional superior a este helado en comparación otros convencionales.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Receta de helado de café con yogur griego bajo en calorías.

Receta de helado de café con yogur griego bajo en calorías.

No cabe duda de que el helado se encuentra entre los dulces preferidos por personas de todas las edades. No obstante, también es uno de los postres con mayor contenido de azúcares y grasas saturadas, ya que su composición principal suele incluir leche y azúcar. ¿Es posible encontrar una receta de helado que tenga nutrientes y sea saludable?

Lee además
Si compras un yogurt natural, ya no tendrás que comprarlo más porque podrás usar tu propio yogur para hacer más yogur casero.
Sociedad.

Cómo hacer yogurt casero: la receta de la abuela, con 2 ingredientes, fácil y natural
Brownie saludable-: Los ingredientes de esta preparación son más saludables que los originales y aportan nutrientes.
Recetas de la Abuela.

Brownie saludable: la receta sin harinas, sin azúcar y listo en minutos

Aun así, esto no debería representar una limitación para disfrutar de un antojo dulce. Es posible preparar una versión nutritiva que, además de satisfacer el paladar, contribuya a la pérdida de peso y al aumento de masa muscular al mismo tiempo que se disfruta.

Este helado será tu mejor aliado para esos momentos de antojo.

Ese es el ejemplo de esta preparación artesanal de helado con gusto a café, elaborada a partir de yogur griego como ingrediente principal.

Este producto lácteo se destaca por su alto contenido proteico, lo que da como resultado un postre liviano en calorías, con un sabor intenso y agradable, que además proporciona múltiples nutrientes. En definitiva, una mezcla equilibrada entre placer y bienestar.

Receta de helado de café con yogur griego bajo en calorías

Receta de helado de café con yogur griego bajo en calorías.

Ingredientes:

  • 2 tazas de yogur griego natural bajo en grasa o sin grasa
  • 2 cucharadas de café instantáneo soluble
  • 2 cucharadas de agua caliente
  • 2 a 3 cucharadas de endulzante bajo en calorías (eritritol, stevia o sucralosa)
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)
Los ingredientes con los que se elabora tienen importante valor nutricional a diferencia de los helados tradicionales.

Preparación:

  • Disuelve el café instantáneo en el agua caliente y deja reposar unos minutos hasta que pierda temperatura.
  • En un bol, combina el yogur griego con el café ya preparado, el endulzante y la esencia de vainilla, mezclando hasta lograr una textura uniforme y suave.
Helado de café casero con pocas calorías, fácil de hacer.
  • Vierte la preparación en un recipiente apto para el congelador y cúbrelo herméticamente.
  • Llévalo al freezer por unas 2 o 3 horas, retirándolo cada 30 o 45 minutos para remover con un tenedor. Este paso ayuda a romper los cristales de hielo y obtener una consistencia más cremosa.
  • Una vez que alcance la textura deseada, sirve inmediatamente y disfruta de este helado casero.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cómo hacer yogurt casero: la receta de la abuela, con 2 ingredientes, fácil y natural

Brownie saludable: la receta sin harinas, sin azúcar y listo en minutos

La receta con 4 ingredientes para una mermelada de limón y combatir las inflamaciones

Casos de grooming: 4 de cada 10 niños tiene celular antes de los 9 años

La receta viral con 1 kg de harina: hacé 12 budines ideales para vender

Lo que se lee ahora
Factores que acrecentan el Grooming en Argentina. video
Preocupante.

Casos de grooming: 4 de cada 10 niños tiene celular antes de los 9 años

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Vecinos denuncian una presunta estafa millonaria en Jujuy: serían más de 200 damnificados video
Policial.

Vecinos denuncian una presunta estafa millonaria en Jujuy: serían más de 200 damnificados

Supermercados Comodín﻿
Promo.

Supermercados Comodín lanza "Fin de Año Sobre Ruedas": la gran promo que revoluciona el norte argentino

Impactante accidente de tránsito en el Puente Paraguay sobre Ruta 9 video
Jujuy.

Impactante accidente de tránsito en el Puente Paraguay sobre Ruta 9

Entierro de Daniela Mamaní. video
Humahuaca.

El último adiós a Daniela Mamaní: "Que esto no quede en el dolor, que nos haga reflexionar"

Sigue JujuyFlorece
Exposición.

Jujuy Florece: cómo será la agenda de este sábado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel