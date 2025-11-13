Receta ideal para el calor: helado de café casero con pocas calorías y fácil de hacer

Receta de helado de café con yogur griego bajo en calorías.
No cabe duda de que el helado se encuentra entre los dulces preferidos por personas de todas las edades. No obstante, también es uno de los postres con mayor contenido de azúcares y grasas saturadas, ya que su composición principal suele incluir leche y azúcar. ¿Es posible encontrar una receta de helado que tenga nutrientes y sea saludable?
Aun así, esto no debería representar una limitación para disfrutar de un antojo dulce. Es posible preparar una versión nutritiva que, además de satisfacer el paladar, contribuya a la pérdida de peso y al aumento de masa muscular al mismo tiempo que se disfruta.
Ese es el ejemplo de esta preparación artesanal de helado con gusto a café, elaborada a partir de yogur griego como ingrediente principal.
Este producto lácteo se destaca por su alto contenido proteico, lo que da como resultado un postre liviano en calorías, con un sabor intenso y agradable, que además proporciona múltiples nutrientes. En definitiva, una mezcla equilibrada entre placer y bienestar.
Ingredientes:
2 tazas de yogur griego natural bajo en grasa o sin grasa
2 cucharadas de café instantáneo soluble
2 cucharadas de agua caliente
2 a 3 cucharadas de endulzante bajo en calorías (eritritol, stevia o sucralosa)
1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)
Preparación:
Disuelve el café instantáneo en el agua caliente y deja reposar unos minutos hasta que pierda temperatura.
En un bol, combina el yogur griego con el café ya preparado, el endulzante y la esencia de vainilla, mezclando hasta lograr una textura uniforme y suave.
Vierte la preparación en un recipiente apto para el congelador y cúbrelo herméticamente.
Llévalo al freezer por unas 2 o 3 horas, retirándolo cada 30 o 45 minutos para remover con un tenedor. Este paso ayuda a romper los cristales de hielo y obtener una consistencia más cremosa.
Una vez que alcance la textura deseada, sirve inmediatamente y disfruta de este helado casero.