viernes 07 de noviembre de 2025

7 de noviembre de 2025 - 11:16
Sociedad.

Cómo hacer yogurt casero: la receta de la abuela, con 2 ingredientes, fácil y natural

Aprendé a preparar yogurt casero con solo 2 ingredientes. Una receta de la abuela natural, rendidora, rápida y sin aditivos, ideal para desayunos y meriendas.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Si compras un yogurt natural, ya no tendrás que comprarlo más porque podrás usar tu propio yogur para hacer más yogur casero.

Si compras un yogurt natural, ya no tendrás que comprarlo más porque podrás usar tu propio yogur para hacer más yogur casero.

Una vez que esté integrado el yogurt lo vamos a tapar.&nbsp;Yo le pongo un gorro de ducha y luego un paño por encima para que mantenga el calor todo lo posible. Lo vamos a dejar reposar durante unas&nbsp;8 horas aproximadamente&nbsp;intentando que mantenga este calor para que el yogur haga su efecto en la leche y se convierta en yogur.

Una vez que esté integrado el yogurt lo vamos a tapar. Yo le pongo un gorro de ducha y luego un paño por encima para que mantenga el calor todo lo posible. Lo vamos a dejar reposar durante unas 8 horas aproximadamente intentando que mantenga este calor para que el yogur haga su efecto en la leche y se convierta en yogur.

Con sólo 2 ingredientes puedes preparar tu propio&nbsp;Yogurt Natural Casero de forma fácil&nbsp;¿No es increíble? Y sólo necesitas ingredientes básicos.

Con sólo 2 ingredientes puedes preparar tu propio Yogurt Natural Casero de forma fácil ¿No es increíble? Y sólo necesitas ingredientes básicos.

En “las recetas de la abuela ” manda lo simple: buena leche, un cultivo vivo y paciencia. El yogurt casero es más económico, sin aditivos, más sustentable (menos envases) y podés ajustar textura y acidez a tu gusto. Además, es versátil, ya que va dulce con frutas o salado en salsas y aderezos.

Ingredientes y tiempo del yogurt

  • 1 litro de leche (entera para más cremosidad; puede ser descremada y hasta sin lactosa)

  • 2 a 3 cucharadas de yogur natural con cultivos vivos (sin azúcar, sin sabor)

Tiempo estimado:

  • Trabajo activo: 10 minutos

  • Reposo/incubación: 6 a 8 horas

  • Enfriado: 2 horas

Yogurt Natural
Con sólo 2 ingredientes puedes preparar tu propio Yogurt Natural Casero de forma fácil ¿No es increíble? Y sólo necesitas ingredientes básicos.

Con sólo 2 ingredientes puedes preparar tu propio Yogurt Natural Casero de forma fácil ¿No es increíble? Y sólo necesitas ingredientes básicos.

Preparación paso a paso

  • Calentar la leche: Llevá la leche casi a hervor (80–85 °C). Si no tenés termómetro: cuando aparezcan burbujitas en el borde y suba vapor, es suficiente.

  • Enfriar: Dejá bajar a 43–45 °C. Sin termómetro: debe sentirse tibia/agradable al tacto (podés sostener el dedo limpio 10 s sin quemarte).

  • Inocular: En un bol, mezclá el yogur “madre” con un chorrito de leche tibia hasta homogeneizar. Sumá el resto de la leche y mezclá suave.

  • Incubar: Pasá a un frasco o recipiente con tapa. Mantené 6–8 h a 40–45 °C (adentro del horno APAGADO con la luz encendida, envuelto en una manta, o en una conservadora). No mover.

  • Revisar y enfriar: Cuando cuaje (se nota más espeso y con aroma lácteo suave), llevá a la heladera mínimo 2 h para estabilizar.

  • Ajustar textura (opcional): Para tipo “griego”, colá 2–4 h sobre un paño o filtro fino en la heladera y obtené suero (útil para panes o licuados).

Conservación y tips para acompañar

Cómo conservar: Guardá en frascos de vidrio esterilizados y bien tapados.

Dura 7–10 días en heladera. Reservá 2–3 cdas del lote para usar como “madre” en el próximo (ideal dentro de la semana). Evitá utensilios húmedos o sucios para que no fermente de más.

yogurt
Una vez que esté integrado el yogurt lo vamos a tapar. Yo le pongo un gorro de ducha y luego un paño por encima para que mantenga el calor todo lo posible. Lo vamos a dejar reposar durante unas 8 horas aproximadamente intentando que mantenga este calor para que el yogur haga su efecto en la leche y se convierta en yogur.

Una vez que esté integrado el yogurt lo vamos a tapar. Yo le pongo un gorro de ducha y luego un paño por encima para que mantenga el calor todo lo posible. Lo vamos a dejar reposar durante unas 8 horas aproximadamente intentando que mantenga este calor para que el yogur haga su efecto en la leche y se convierta en yogur.

Para acompañar (ideas rápidas)

  • Dulce: frutas frescas (banana, frutillas, arándanos), miel o mermelada, granola, avena, frutos secos, semillas (chía, lino), compota o dulce de cayote.

  • Salado: pepino + ajo + limón + eneldo (estilo tzatziki), hierbas y aceite de oliva para aderezos, dips con mostaza y pimienta.

  • Saborizados caseros: vainilla, cáscara de limón/naranja, canela o un toque de dulce de leche mezclado al servir.

Los "Tips de la abuela"

  • Si queda muy ácido, acortá la incubación la próxima vez o enfriá antes.

  • Si no cuaja, probablemente la leche estaba muy caliente al mezclar o el cultivo no tenía bacterias vivas: probá con otra marca de yogur natural.

  • Textura más firme: usá leche entera o agregá 2 cdas de leche en polvo antes de calentar.

