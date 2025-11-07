Cómo hacer yogurt casero: la receta de la abuela, con 2 ingredientes, fácil y natural

Si compras un yogurt natural, ya no tendrás que comprarlo más porque podrás usar tu propio yogur para hacer más yogur casero.
Una vez que esté integrado el yogurt lo vamos a tapar. Yo le pongo un gorro de ducha y luego un paño por encima para que mantenga el calor todo lo posible. Lo vamos a dejar reposar durante unas 8 horas aproximadamente intentando que mantenga este calor para que el yogur haga su efecto en la leche y se convierta en yogur.
Con sólo 2 ingredientes puedes preparar tu propio Yogurt Natural Casero de forma fácil ¿No es increíble? Y sólo necesitas ingredientes básicos.
En “las recetas de la abuela ” manda lo simple: buena leche, un cultivo vivo y paciencia. El yogurt casero es más económico, sin aditivos, más sustentable (menos envases) y podés ajustar textura y acidez a tu gusto. Además, es versátil, ya que va dulce con frutas o salado en salsas y aderezos.