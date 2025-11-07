Lo detuvieron cuando intentaba entrar a la casa de su ex mujer por la fuerza

Según informaron fuentes policiales, el involucrado —un hombre de 27 años— habría intentado acceder de manera agresiva a la vivienda de su expareja. La alerta permitió la llegada inmediata del personal motorizado.
Detención y resguardo de la víctima
Al arribo, los efectivos del GEM lograron reducir y aprehender al sujeto, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad y mostró resistencia activa. La intervención priorizó la seguridad de la damnificada y de su hijo menor, que se encontraban en el interior del domicilio.
Fuentes oficiales destacaron que el procedimiento se desarrolló sin lesionados y con resguardo de la integridad de las personas involucradas, en un contexto de violencia familiar.
Lo que sigue en la causa
El aprehendido fue trasladado y alojado en la Seccional 32°, donde quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente. En tanto, la víctima fue acompañada a la dependencia para formalizar la denuncia y activar los protocolos de protección.
Desde la fuerza subrayaron la importancia de denunciar de inmediato estas situaciones mediante el 911 para permitir respuestas rápidas y efectivas. También recordaron que existen dispositivos municipales y provinciales de asistencia para víctimas de violencia familiar y de género.