Lo detuvieron cuando intentaba entrar a la casa de su ex mujer por la fuerza

Una rápida intervención del Grupo Especial Motorizado (GEM) evitó un episodio de violencia doméstica en el barrio Malvinas, en San Salvador de Jujuy GEM evitó un caso de violencia doméstica en Malvinas: detuvieron a un hombre de 27 años

Una rápida intervención del Grupo Especial Motorizado (GEM) evitó un episodio de violencia doméstica en el barrio Malvinas, en San Salvador de Jujuy. El hecho ocurrió anoche, cerca de las 23hs, sobre la avenida Antenor Sajama, tras un llamado de emergencia al 911 que alertó sobre un intento de ingreso por la fuerza al domicilio de una mujer.

Según informaron fuentes policiales, el involucrado —un hombre de 27 años— habría intentado acceder de manera agresiva a la vivienda de su expareja. La alerta permitió la llegada inmediata del personal motorizado.

Policia GEM evitó un caso de violencia doméstica en Malvinas: detuvieron a un hombre de 27 años Detención y resguardo de la víctima Al arribo, los efectivos del GEM lograron reducir y aprehender al sujeto, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad y mostró resistencia activa. La intervención priorizó la seguridad de la damnificada y de su hijo menor, que se encontraban en el interior del domicilio.

Fuentes oficiales destacaron que el procedimiento se desarrolló sin lesionados y con resguardo de la integridad de las personas involucradas, en un contexto de violencia familiar.

Lo que sigue en la causa El aprehendido fue trasladado y alojado en la Seccional 32°, donde quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente. En tanto, la víctima fue acompañada a la dependencia para formalizar la denuncia y activar los protocolos de protección. Desde la fuerza subrayaron la importancia de denunciar de inmediato estas situaciones mediante el 911 para permitir respuestas rápidas y efectivas. También recordaron que existen dispositivos municipales y provinciales de asistencia para víctimas de violencia familiar y de género.

