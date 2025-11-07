viernes 07 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de noviembre de 2025 - 13:22
B° Malvinas.

Lo detuvieron cuando intentaba entrar a la casa de su ex mujer por la fuerza

El GEM detuvo a un hombre de 27 años que intentaba ingresar por la fuerza a la casa de su expareja en el B° Malvinas. La víctima y su hijo quedaron a resguardo.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Una rápida intervención del Grupo Especial Motorizado (GEM) evitó un episodio de violencia doméstica en el barrio Malvinas, en San Salvador de Jujuy

Una rápida intervención del Grupo Especial Motorizado (GEM) evitó un episodio de violencia doméstica en el barrio Malvinas, en San Salvador de Jujuy

GEM evitó un caso de violencia doméstica en Malvinas: detuvieron a un hombre de 27 años

GEM evitó un caso de violencia doméstica en Malvinas: detuvieron a un hombre de 27 años

Una rápida intervención del Grupo Especial Motorizado (GEM) evitó un episodio de violencia doméstica en el barrio Malvinas, en San Salvador de Jujuy. El hecho ocurrió anoche, cerca de las 23hs, sobre la avenida Antenor Sajama, tras un llamado de emergencia al 911 que alertó sobre un intento de ingreso por la fuerza al domicilio de una mujer.

Lee además
Bomberos voluntarios 
Inscripciones.

Vocación y servicio: llaman a hombres y mujeres a integrar Bomberos Voluntarios San Florián
Centros de Desarrollo Infantil (CDI) que funcionan en San Salvador de Jujuy
San Salvador.

Inscripciones en los Centros de Desarrollo Infantil municipales: cómo anotarse

Según informaron fuentes policiales, el involucrado —un hombre de 27 años— habría intentado acceder de manera agresiva a la vivienda de su expareja. La alerta permitió la llegada inmediata del personal motorizado.

Policia
GEM evitó un caso de violencia doméstica en Malvinas: detuvieron a un hombre de 27 años

GEM evitó un caso de violencia doméstica en Malvinas: detuvieron a un hombre de 27 años

Detención y resguardo de la víctima

Al arribo, los efectivos del GEM lograron reducir y aprehender al sujeto, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad y mostró resistencia activa. La intervención priorizó la seguridad de la damnificada y de su hijo menor, que se encontraban en el interior del domicilio.

Fuentes oficiales destacaron que el procedimiento se desarrolló sin lesionados y con resguardo de la integridad de las personas involucradas, en un contexto de violencia familiar.

Lo que sigue en la causa

El aprehendido fue trasladado y alojado en la Seccional 32°, donde quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente. En tanto, la víctima fue acompañada a la dependencia para formalizar la denuncia y activar los protocolos de protección.

Desde la fuerza subrayaron la importancia de denunciar de inmediato estas situaciones mediante el 911 para permitir respuestas rápidas y efectivas. También recordaron que existen dispositivos municipales y provinciales de asistencia para víctimas de violencia familiar y de género.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Vocación y servicio: llaman a hombres y mujeres a integrar Bomberos Voluntarios San Florián

Inscripciones en los Centros de Desarrollo Infantil municipales: cómo anotarse

Femicidio de Jimena Salas: absolvieron a los hermanos Saavedra

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, viernes 7 de noviembre

Evacuaron a los alumnos de la Escuela Legado Belgraniano por amenaza de bomba

Lo que se lee ahora
La plataforma SUBAST.AR asigna cada unidad al mejor postor, que debe documentar su capacidad de pago para cerrar la operación
Sociedad.

Remate de casas ProCreAr: paso a paso para participar, requisitos y qué se sabe para Jujuy

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Matías Módolo.
Despedida.

Matías Módolo dejó de ser el técnico de Gimnasia de Jujuy

Accidente en La Quiaca
Policiales.

Dos conductores murieron en un choque fatal en La Quiaca

La plataforma SUBAST.AR asigna cada unidad al mejor postor, que debe documentar su capacidad de pago para cerrar la operación
Sociedad.

Remate de casas ProCreAr: paso a paso para participar, requisitos y qué se sabe para Jujuy

Convocatoria para ser payaso de hospital.
Solidaridad.

Convocan a voluntarios para ser payaso de hospital que visita a niños y abuelos

Licencia de conducir video
Trámites.

Licencia de conducir en Jujuy: qué documentación hay que llevar, cómo sacar turno y cuánto cuesta

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel