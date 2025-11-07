viernes 07 de noviembre de 2025

7 de noviembre de 2025 - 13:27
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, viernes 7 de noviembre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, viernes 7 de noviembre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
resultados sorteo quiniela tombola.jpg
quiniela tombola.jpg
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, viernes 7 de noviembre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 0278 - 78 La Ramera

Los números ganadores:

  1. 0278

  2. 2449

  3. 8594

  4. 6208

  5. 7539

  6. 4847

  7. 4364

  8. 3076

  9. 1042

  10. 0249

  11. 6221

  12. 2993

  13. 7307

  14. 8666

  15. 2749

  16. 6191

  17. 1686

  18. 2746

  19. 6758

  20. 1599

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 8968 - 68 Los Sobrinos

Todos los números ganadores:

  1. 8968

  2. 8145

  3. 5310

  4. 9678

  5. 5698

  6. 8624

  7. 7773

  8. 3811

  9. 1035

  10. 3368

  11. 9066

  12. 0200

  13. 3368

  14. 5295

  15. 7278

  16. 6660

  17. 1566

  18. 5470

  19. 1749

  20. 3364

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

