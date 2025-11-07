Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, viernes 7 de noviembre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades: Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, viernes 7 de noviembre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, viernes 7 de noviembre
Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.
A la cabeza: 0278 - 78 La Ramera
-
0278
-
2449
-
8594
-
6208
-
7539
-
4847
-
4364
-
3076
-
1042
-
0249
-
6221
-
2993
-
7307
-
8666
-
2749
-
6191
-
1686
-
2746
-
6758
-
1599
Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.
A la cabeza: 8968 - 68 Los Sobrinos
Todos los números ganadores:
-
8968
-
8145
-
5310
-
9678
-
5698
-
8624
-
7773
-
3811
-
1035
-
3368
-
9066
-
0200
-
3368
-
5295
-
7278
-
6660
-
1566
-
5470
-
1749
-
3364
Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?
Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.
¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?
La Primera: a las 12hs
La Matutina: a las 15hs
Vespertina: a las 18hs
Nocturna: a las 21hs
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.