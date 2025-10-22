miércoles 22 de octubre de 2025

22 de octubre de 2025 - 13:16
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 22 de octubre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, miércoles 22 de octubre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Resultados Tombola Jujeña.

Resultados Tombola Jujeña.

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, miércoles 22 de octubre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 8825 - 25 La Gallina

Los números ganadores:

  1. 8825

  2. 4990

  3. 5882

  4. 4469

  5. 8953

  6. 4277

  7. 9930

  8. 3647

  9. 9744

  10. 7283

  11. 4675

  12. 6389

  13. 0042

  14. 3000

  15. 4538

  16. 6168

  17. 0602

  18. 2788

  19. 6148

  20. 8272

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 3976 - 76 Las Llamas

Todos los números ganadores:

  1. 3976

  2. 9874

  3. 0463

  4. 0067

  5. 3829

  6. 2323

  7. 2366

  8. 7519

  9. 6234

  10. 1044

  11. 0960

  12. 5818

  13. 6766

  14. 1602

  15. 3554

  16. 7419

  17. 9933

  18. 0324

  19. 7666

  20. 1810

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

