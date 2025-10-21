Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 21 de octubre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades: Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, martes 21 de octubre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, martes 21 de octubre
Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.
A la cabeza: 3832 - 32 El Dinero
-
3832
-
9109
-
4170
-
1926
-
1930
-
9516
-
2813
-
8522
-
2570
-
2031
-
7703
-
0358
-
1465
-
8699
-
8141
-
2957
-
8167
-
7411
-
4609
-
3201
Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.
A la cabeza: 5825 - 25 La Gallina
Todos los números ganadores:
-
5825
-
0510
-
6957
-
9997
-
8029
-
4539
-
5214
-
0443
-
7697
-
2696
-
1663
-
4328
-
9025
-
8265
-
8436
-
1646
-
7158
-
3342
-
4951
-
9324
Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?
Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.
¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?
La Primera: a las 12hs
La Matutina: a las 15hs
Vespertina: a las 18hs
Nocturna: a las 21hs
