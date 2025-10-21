Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 21 de octubre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades : Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, martes 21 de octubre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.

Azar. Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 8 de octubre

Azar. Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, jueves 9 de octubre

A la cabeza: 3832 - 32 El Dinero

A la cabeza: 5825 - 25 La Gallina

Todos los números ganadores:

5825 0510 6957 9997 8029 4539 5214 0443 7697 2696 1663 4328 9025 8265 8436 1646 7158 3342 4951 9324

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs