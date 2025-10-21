martes 21 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de octubre de 2025 - 13:49
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 21 de octubre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, martes 21 de octubre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Resultados Tombola Jujeña.

Resultados Tombola Jujeña.

Lee además
Resultados Tombola Jujeña.
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, jueves 9 de octubre
Resultados Tombola Jujeña.
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 8 de octubre

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, martes 21 de octubre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 3832 - 32 El Dinero

Los números ganadores:

  1. 3832

  2. 9109

  3. 4170

  4. 1926

  5. 1930

  6. 9516

  7. 2813

  8. 8522

  9. 2570

  10. 2031

  11. 7703

  12. 0358

  13. 1465

  14. 8699

  15. 8141

  16. 2957

  17. 8167

  18. 7411

  19. 4609

  20. 3201

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 5825 - 25 La Gallina

Todos los números ganadores:

  1. 5825

  2. 0510

  3. 6957

  4. 9997

  5. 8029

  6. 4539

  7. 5214

  8. 0443

  9. 7697

  10. 2696

  11. 1663

  12. 4328

  13. 9025

  14. 8265

  15. 8436

  16. 1646

  17. 7158

  18. 3342

  19. 4951

  20. 9324

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, jueves 9 de octubre

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 8 de octubre

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 7 de octubre

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 6 de octubre

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 20 de octubre

Lo que se lee ahora
Ingreso a primer año.
Educación.

Uno por uno, los colegios con sobredemanda para el ingreso a primer año 2026

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Ingreso a primer año.
Educación.

Uno por uno, los colegios con sobredemanda para el ingreso a primer año 2026

Casa de Gobierno de Jujuy.
Medida.

Rejerarquizarán al personal de planta permanente del Estado en Jujuy

Un muerto en Palpalá
Policiales.

Murió un motociclista en un choque en Palpalá

Gimnasia de Jujuy: Leandro Meyer negó las denuncias del árbitro Lucas Comesaña
Lobo.

Gimnasia de Jujuy: Leandro Meyer negó las denuncias del árbitro Lucas Comesaña

Voluntarias de la Fundación Sí Jujuy.
Solidaridad.

La Fundación Sí busca voluntarios para la Residencia Universitaria en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel