Rige alerta amarilla en Jujuy por tormentas para este sábado: en qué zonas

El organismo detalla que las zonas alcanzadas por la alerta incluyen El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, además de sectores bajos y montañosos de Doctor Manuel Belgrano, Tilcara, Humahuaca y Tumbaya.
El SMN advirtió que estos fenómenos podrían estar acompañados por intensa actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h.
Asimismo, se esperan precipitaciones abundantes en cortos períodos, con acumulados estimados entre 15 y 30 milímetros, aunque no se descarta que estos valores sean superados de manera puntual.
Las recomendaciones ante la alerta amarilla
Frente a este panorama, el organismo que monitorea el clima y organismos gubernamentales, pidieron a la población extremar los cuidados y seguir una serie de medidas de prevención para evitar situaciones de riesgo.
Entre las principales recomendaciones se encuentran evitar salir durante la tormenta, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para facilitar el drenaje del agua. También se aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al domicilio.
Pronóstico extendido para Jujuy
Se prevén jornadas inestables entre el 22 y el 26 de marzo, con lluvias ligeras en distintos momentos del día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 22 grados, con alta humedad que podría alcanzar el 100%, presencia de nubosidad densa y vientos suaves del sector este sudeste. Las condiciones de cielo cubierto y precipitaciones débiles se repetirán principalmente durante las mañanas y noches.