Rige alerta amarilla en Jujuy por tormentas para este sábado: en qué zonas

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para todo el fin de semana en Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para algunas zonas de la provincia de Jujuy que rige este sábado 21 de marzo entre las 15 y las 20:59 horas .

Jujuy. Alerta amarilla por tormentas en Jujuy para todo el fin de semana

El organismo detalla que las zonas alcanzadas por la alerta incluyen El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande , además de sectores bajos y montañosos de Doctor Manuel Belgrano, Tilcara, Humahuaca y Tumbaya.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para todo el fin de semana en Jujuy

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para todo el fin de semana en Jujuy

El SMN advirtió que estos fenómenos podrían estar acompañados por intensa actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h.

Asimismo, se esperan precipitaciones abundantes en cortos períodos, con acumulados estimados entre 15 y 30 milímetros, aunque no se descarta que estos valores sean superados de manera puntual.

Las recomendaciones ante la alerta amarilla

Frente a este panorama, el organismo que monitorea el clima y organismos gubernamentales, pidieron a la población extremar los cuidados y seguir una serie de medidas de prevención para evitar situaciones de riesgo.

Entre las principales recomendaciones se encuentran evitar salir durante la tormenta, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para facilitar el drenaje del agua. También se aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al domicilio.

Pronóstico extendido para Jujuy

Se prevén jornadas inestables entre el 22 y el 26 de marzo, con lluvias ligeras en distintos momentos del día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 22 grados, con alta humedad que podría alcanzar el 100%, presencia de nubosidad densa y vientos suaves del sector este sudeste. Las condiciones de cielo cubierto y precipitaciones débiles se repetirán principalmente durante las mañanas y noches.