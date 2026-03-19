Fin de semana con alerta por tormentas en la provincia: qué día y en qué zonas

Alerta amarilla para este fin de semana en Jujuy.

Jujuy estará bajo alerta amarilla por tormentas durante la tarde del sábado, de acuerdo con el informe difundido para distintos sectores de la provincia. El fenómeno podría afectar con distinta intensidad a localidades de los valles y yungas, donde no se descarta que algunas tormentas sean fuertes o puntualmente severas.

Entre las zonas alcanzadas por la advertencia se encuentran El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, la zona baja de Doctor Manuel Belgrano y la zona baja de Tilcara.

Qué se espera para la tarde del sábado Según se informó, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o puntualmente severas. Estos fenómenos podrían estar acompañados por abundante actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora y lluvias intensas en cortos períodos.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera local en algunos sectores.

Alerta amarilla (2) Las recomendaciones ante la alerta Frente a este panorama, se pidió a la población extremar los cuidados y seguir una serie de medidas de prevención para evitar situaciones de riesgo. Entre las principales recomendaciones se encuentran evitar salir durante la tormenta, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para facilitar el drenaje del agua. También se aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al domicilio. Las zonas bajo alerta en Jujuy Las áreas incluidas en la alerta amarilla son: El Carmen

Ledesma

Palpalá

San Antonio

San Pedro

Santa Bárbara

Valle Grande

Zona baja de Doctor Manuel Belgrano

Zona baja de Tilcara

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