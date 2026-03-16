Alerta amarilla por tormentas en jujuy: prevén lluvias intensas, granizo y ráfagas

Según el informe, el área podría ser afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o puntualmente severas, con condiciones meteorológicas que podrían provocar complicaciones en distintas localidades.
Cómo serán las tormentas
De acuerdo al pronóstico, las tormentas podrían presentarse con actividad eléctrica frecuente, caída de granizo, ráfagas de viento de hasta 70 km/h y lluvias intensas en períodos cortos.
Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 milímetros, aunque estas cifras podrían superarse de manera local en algunos sectores.
Zonas de Jujuy bajo alerta
El aviso alcanza a varias localidades de la provincia, entre ellas:
El Carmen
Ledesma
Palpalá
San Antonio
San Pedro
Santa Bárbara
Valle Grande
Zona baja de Doctor Manuel Belgrano
Zona baja de Tilcara
Las autoridades recomiendan seguir de cerca las actualizaciones del pronóstico ante posibles cambios en la intensidad de los fenómenos.
Temperaturas previstas en san salvador de jujuy
En la capital provincial se espera un martes con temperaturas elevadas y probabilidad de tormentas.
Martes: máxima de 33° y mínima de 19°, con grandes probabilidades de lluvia.
Miércoles: máxima de 25° y mínima de 18°, con condiciones más inestables.
El descenso de la temperatura se daría luego del ingreso del sistema de tormentas.