Alerta amarilla por tormentas en jujuy: prevén lluvias intensas, granizo y ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para distintas regiones de Jujuy que se extenderá desde la noche del martes hasta la madrugada del miércoles .

SMN. Alerta naranja en Jujuy por fuertes tormentas este miércoles: a qué hora y qué zonas afecta

Advertencia. Extienden la alerta por tormentas severas en Jujuy: por cuántos días y zonas afectadas

Según el informe, el área podría ser afectada por tormentas de variada intensidad , algunas fuertes o puntualmente severas , con condiciones meteorológicas que podrían provocar complicaciones en distintas localidades.

De acuerdo al pronóstico, las tormentas podrían presentarse con actividad eléctrica frecuente, caída de granizo, ráfagas de viento de hasta 70 km/h y lluvias intensas en períodos cortos .

Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 milímetros , aunque estas cifras podrían superarse de manera local en algunos sectores.

Alerta por fuertes tormentas eléctricas en Jujuy El fin de semana de carnaval comienza con alerta amarilla por lluvias en Jujuy

Zonas de Jujuy bajo alerta

El aviso alcanza a varias localidades de la provincia, entre ellas:

El Carmen

Ledesma

Palpalá

San Antonio

San Pedro

Santa Bárbara

Valle Grande

Zona baja de Doctor Manuel Belgrano

Zona baja de Tilcara

Las autoridades recomiendan seguir de cerca las actualizaciones del pronóstico ante posibles cambios en la intensidad de los fenómenos.

Temperaturas previstas en san salvador de jujuy

En la capital provincial se espera un martes con temperaturas elevadas y probabilidad de tormentas.

Martes: máxima de 33° y mínima de 19° , con grandes probabilidades de lluvia.

Miércoles: máxima de 25° y mínima de 18°, con condiciones más inestables.

El descenso de la temperatura se daría luego del ingreso del sistema de tormentas.