jueves 09 de octubre de 2025

9 de octubre de 2025 - 13:18
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, jueves 9 de octubre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, jueves 9 de octubre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Resultados Tombola Jujeña.

Resultados Tombola Jujeña.

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, jueves 9 de octubre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 9768 - 68 Los Sobrinos

Los números ganadores:

  1. 9768

  2. 6986

  3. 2115

  4. 1526

  5. 0844

  6. 0216

  7. 6518

  8. 3005

  9. 8381

  10. 5336

  11. 9873

  12. 8676

  13. 3310

  14. 6331

  15. 3167

  16. 7345

  17. 1419

  18. 2145

  19. 6117

  20. 0637

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 4501 - 01 El Agua

Todos los números ganadores:

  1. 4501

  2. 9505

  3. 2870

  4. 8923

  5. 0115

  6. 3669

  7. 6323

  8. 5958

  9. 8352

  10. 8864

  11. 0251

  12. 0594

  13. 4334

  14. 2084

  15. 6490

  16. 6795

  17. 3947

  18. 0240

  19. 2514

  20. 3313

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

