jueves 02 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de octubre de 2025 - 13:05
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, jueves 2 de octubre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, jueves 2 de octubre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Resultados Tombola Jujeña.

Resultados Tombola Jujeña.

Lee además
Resultados Tombola Jujeña.
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 1 de octubre
Resultados Tombola Jujeña.
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 30 de septiembre

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, jueves 2 de octubre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 7150 - 50 El Pan

Los números ganadores:

  1. 7150

  2. 6266

  3. 2068

  4. 5933

  5. 5810

  6. 5545

  7. 3204

  8. 2917

  9. 4838

  10. 3941

  11. 6394

  12. 3122

  13. 9243

  14. 2816

  15. 8613

  16. 5861

  17. 1401

  18. 0092

  19. 6249

  20. 6379

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 0636 - 36 La Manteca

Todos los números ganadores

  1. 0636

  2. 8125

  3. 7710

  4. 9296

  5. 8557

  6. 5011

  7. 8829

  8. 3731

  9. 2137

  10. 5880

  11. 0545

  12. 6208

  13. 6800

  14. 1131

  15. 1667

  16. 3265

  17. 7548

  18. 9730

  19. 3638

  20. 4987

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 1 de octubre

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 30 de septiembre

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 29 de septiembre

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 23 de septiembre

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 22 de septiembre

Lo que se lee ahora
SUBE.
Transporte.

Actualizaron el saldo negativo de la tarjeta SUBE en octubre 2025: cuánto cubre

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Gimnasia de Jujuy vs Chacarita
Primera Nacional.

"Jujuyazo", la movida de los hinchas de Chacarita ante Gimnasia de Jujuy: de qué se trata

Alerta en Jujuy: crecieron las estafas aplicando la IA en alquileres
Policial.

Quiso alquilar un departamento en Jujuy y la estafaron con más de $500 mil

Triple crimen narco: expulsaron de Perú a Matías Ozorio
Expulsado.

Triple crimen narco: expulsaron de Perú a Matías Ozorio y lo trasladan a Argentina

Colegio Secundario 50 de Santuario de Tres Pozos.
Educación.

Orientaciones de la secundaria en Jujuy: qué ofrece cada colegio para el ingreso a primer año

¿El viernes 10 de octubre es feriado o día no laborable?
País.

¿El viernes 10 de octubre es feriado o día no laborable?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel