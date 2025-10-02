jueves 02 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de octubre de 2025 - 10:17
Policial.

Quiso alquilar un departamento en Jujuy y la estafaron con más de $500 mil

Una mujer transfirió más de medio millón de pesos como “reserva” para un alquilar en San Salvador de Jujuy. El supuesto dueño desapareció.

Alerta en Jujuy: crecieron las estafas aplicando la IA en alquileres

Alerta en Jujuy: crecieron las estafas aplicando la IA en alquileres

Una vecina de Palpalá fue víctima de una estafa de $558.000 cuando intentó alquilar un departamento en San Salvador de Jujuy. La mujer había visto la oferta en redes sociales y se contactó con el número de teléfono que figuraba en la publicación.

Depositó más de $500 mil para soñar un alquiler y la estafaron

El hombre que atendió la llamada le confirmó que, para “asegurar la reserva”, debía transferirle el monto mencionado, que supuestamente le sería devuelto al firmar el contrato. Confiada, la damnificada realizó dos transferencias bancarias por el total de la suma.

Sin embargo, con el paso de los días, el dinero nunca fue devuelto. Cuando intentó volver a comunicarse, el supuesto “dueño del departamento” la bloqueó de todas las vías de contacto.

Ante la situación, la víctima radicó la denuncia en la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Jujuy, ubicada en barrio Chijra, y presentó los comprobantes de pago para respaldar su testimonio.

La Policía investiga el caso y advierte a la población sobre la creciente modalidad de estafas virtuales vinculadas a alquileres, que suelen circular en redes sociales y aplicaciones de compraventa.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas

Las más leídas

Millonario robo en Jujuy: se llevaron $90 millones de un auto en Alto Comedero
Policiales.

Millonario robo en Jujuy: se llevaron $90 millones de un auto en Alto Comedero

Triple crimen narco: los impresionantes detalles de cómo cayó Pequeño J en Perú video
Engaño.

Triple crimen narco: los impresionantes detalles de cómo cayó Pequeño J en Perú

SUBE.
Transporte.

Actualizaron el saldo negativo de la tarjeta SUBE en octubre 2025: cuánto cubre

Estejueves es el Día del Recolector
Festejo.

Este jueves es el Día del Recolector: cómo será el servicio en San Salvador de Jujuy

Comenzóel juicio al enfermero del Materno Infantil video
Tribunales.

Comenzó el juicio al enfermero del Materno Infantil: se negó a declarar

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel