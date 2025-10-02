Quiso alquilar un departamento en Jujuy y la estafaron con más de $500 mil

Alerta en Jujuy: crecieron las estafas aplicando la IA en alquileres

Una vecina de Palpalá fue víctima de una estafa de $558.000 cuando intentó alquilar un departamento en San Salvador de Jujuy. La mujer había visto la oferta en redes sociales y se contactó con el número de teléfono que figuraba en la publicación.

Depositó más de $500 mil para soñar un alquiler y la estafaron El hombre que atendió la llamada le confirmó que, para “asegurar la reserva”, debía transferirle el monto mencionado, que supuestamente le sería devuelto al firmar el contrato. Confiada, la damnificada realizó dos transferencias bancarias por el total de la suma.

Sin embargo, con el paso de los días, el dinero nunca fue devuelto. Cuando intentó volver a comunicarse, el supuesto “dueño del departamento” la bloqueó de todas las vías de contacto.

Ante la situación, la víctima radicó la denuncia en la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Jujuy, ubicada en barrio Chijra, y presentó los comprobantes de pago para respaldar su testimonio.

La Policía investiga el caso y advierte a la población sobre la creciente modalidad de estafas virtuales vinculadas a alquileres, que suelen circular en redes sociales y aplicaciones de compraventa.

