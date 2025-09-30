martes 30 de septiembre de 2025

30 de septiembre de 2025 - 13:21
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 30 de septiembre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, martes 30 de septiembre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Resultados Tombola Jujeña.

Resultados Tombola Jujeña.

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, martes 30 de septiembre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 3011 - 11 El Palito

Los números ganadores:

  1. 3011

  2. 3654

  3. 6898

  4. 1535

  5. 1142

  6. 6928

  7. 7507

  8. 4440

  9. 7543

  10. 9115

  11. 6592

  12. 9692

  13. 3742

  14. 0423

  15. 3001

  16. 9083

  17. 3246

  18. 1497

  19. 5430

  20. 2287

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 1049 - 49 La Carne

Todos los números ganadores

  1. 1049

  2. 5841

  3. 2260

  4. 4218

  5. 4283

  6. 9481

  7. 7623

  8. 7539

  9. 6445

  10. 1833

  11. 0849

  12. 7500

  13. 3398

  14. 1889

  15. 7765

  16. 8088

  17. 3326

  18. 1143

  19. 2893

  20. 7703

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

