miércoles 01 de octubre de 2025

1 de octubre de 2025 - 12:45
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 1 de octubre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, miércoles 1 de octubre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, miércoles 1 de octubre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 6171 - 71 Excremento

Los números ganadores:

  1. 6171

  2. 6367

  3. 2977

  4. 5369

  5. 6344

  6. 1214

  7. 6115

  8. 5942

  9. 5482

  10. 9220

  11. 1595

  12. 1128

  13. 6189

  14. 8250

  15. 4207

  16. 6786

  17. 8060

  18. 7311

  19. 4055

  20. 4954

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 2821 - 21 La Mujer

Todos los números ganadores

  1. 2821

  2. 0045

  3. 5565

  4. 5271

  5. 8423

  6. 6305

  7. 7090

  8. 5643

  9. 0131

  10. 1539

  11. 7840

  12. 3063

  13. 1720

  14. 8324

  15. 6313

  16. 0164

  17. 8547

  18. 0270

  19. 8642

  20. 3405

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

