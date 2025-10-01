Actualizaron el saldo negativo de la tarjeta SUBE en octubre 2025: cuánto cubre

La tarjeta SUBE es la herramienta más usada en Argentina para moverse en colectivos, trenes y subtes. Desde octubre de 2025, el Ministerio de Transporte dispuso una actualización del saldo negativo, también conocido como crédito de emergencia, que permite viajar incluso cuando no queda dinero cargado.

Este beneficio está pensado como un respaldo para los usuarios en situaciones de urgencia, cuando no hay tiempo para hacer una recarga o cuando no se encuentra un punto habilitado. Aunque no conviene abusar de esta opción, resulta clave en la vida diaria de millones de personas.

El saldo de emergencia de la SUBE cambió y ya tiene montos distintos según el medio de transporte. De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Transporte, los valores que rigen desde octubre 2025 son los siguientes:

De esta manera, los usuarios cuentan con un margen que les permite realizar varios viajes antes de tener que recargar nuevamente.

Actualizaron el saldo negativo de la tarjeta SUBE.

Cómo cargar la tarjeta SUBE

Hoy existen muchas maneras de cargar saldo en la SUBE. La más tradicional sigue siendo la presencial, en kioscos, estaciones y centros de atención. Pero cada vez gana más espacio la carga virtual, que se puede hacer desde el celular, cajeros automáticos, homebanking o billeteras digitales.

En el caso de las cargas electrónicas, hay que validar la operación para que el saldo se acredite efectivamente. Esto puede hacerse en una terminal automática, al apoyar la tarjeta en la máquina del colectivo o desde un celular con tecnología NFC a través de la app SUBE.

La app Carga SUBE y sus funciones

Una de las opciones más cómodas es la aplicación Carga SUBE, disponible para Android. Permite cargar y acreditar el saldo desde el teléfono sin necesidad de pasar por una terminal física.

Además, la app incluye funciones prácticas como la consulta de saldo en tiempo real, el historial de viajes y la información de descuentos o beneficios vigentes.

La lista de localidades que usan SUBE

La tarjeta SUBE se utiliza en varias localidades de Argentina, incluyendo un uso extendido en Jujuy. En Jujuy, la SUBE es el medio de pago en localidades como San Salvador de Jujuy, Palpalá, San Antonio, El Carmen, Monterrico, Perico, Pampa Blanca, Aguas Calientes, Manantiales, Puesto Viejo, La Mendieta, El Ceibal y San Antonio, entre otras.

Además, en el país la tarjeta SUBE es válida en 62 localidades, incluyendo el Área Metropolitana de Buenos Aires, Mendoza, Ushuaia, San Miguel de Tucumán, Rosario, Santa Fe, y muchas más.