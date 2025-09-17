Nuevos medios de pago con SUBE en colectivos de dos ciudades de Jujuy (Foto ilustrativa)

El Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) amplió opciones de pago en colectivos de líneas municipales y provinciales que circulan por Palpalá y San Salvador de Jujuy, según confirmaron desde el sistema nacional, buscando facilitar el traslado de los usuarios.

Desde hoy se permite abonar los viajes con tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto Visa y Mastercard; celulares y relojes con tecnología NFC con esas tarjetas asociadas, tarjeta SUBE, en su versión física o digital y a través de código QR.

¿Qué líneas de colectivos de Jujuy aceptan nuevos medios de pago? Jurisdicción Provincial: 10, 10AUY, 49, 49A, 49B, 49F.

Jurisdicción Municipal Palpalá: 1A, 2B, 2B1, 3C, 4D, 4D1, 5E, 8H, 9I, 10J, 11K, 12L.

Jurisdicción Municipal San Salvador de Jujuy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11A, 11B, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48I, 49, 52. Nuevos medios de pago con SUBE en colectivos de dos ciudades de Jujuy (Foto ilustrativa) Nuevos medios de pago con SUBE en colectivos de dos ciudades de Jujuy (Foto ilustrativa) ¿Cómo usarlos con SUBE? Con tarjeta sin contacto, celular o reloj : acercar el medio de pago al lector del validador, debajo de la pantalla donde dice “Acercá tu tarjeta”.

: acercar el medio de pago al lector del validador, debajo de la pantalla donde dice “Acercá tu tarjeta”. Con código QR: generar el código en el celular desde la billetera electrónica elegida y apuntarlo al lector ubicado en la parte inferior del validador. El valor del pasaje se mantiene sin cambios, independientemente del medio de pago utilizado, y los beneficios otorgados como la Tarifa Social Federal, continúan disponibles para quienes usen la tarjeta SUBE, tanto física como digital. Además de estas líneas recientemente incorporadas, la apertura de SUBE en Jujuy ya estaba operativa en los recorridos provinciales 3A, 6, 8, 8A, 8B, 9, 9A, 9B, 9C, 9D, 15, 15A, 20, 25, 25A, 25B, 25C, 45, 45A, 47, 50, 50A, 52, 60, 91 y 92.

