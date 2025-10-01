Preinscripción para la carrera de Enfermería de la UNJu: fechas y documentación

Inscripciones a la carrera de enfermería en la UNJU.

La Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) informó que desde el 1 hasta el 24 de octubre de 2025 estará habilitado el período de preinscripción a la carrera de Enfermería Universitaria, trámite que se realiza exclusivamente a través del sistema SIU Guaraní . Los aspirantes deberán cumplir con este paso inicial para luego acceder al curso de ingreso virtual y a las instancias evaluativas que definirán a los 140 nuevos ingresantes del ciclo lectivo 2026.

Los aspirantes a ingresar a la carrera de Enfermería de la UNJu , deberán cursar cuatro módulos preparatorios, que se dictarán durante el mes de noviembre de 2025. Estos módulos son eliminatorios, cada uno tendrá un examen parcial y su correspondiente recuperatorio, y se cursarán a través de la plataforma UnjuVirtual.

Los aspirantes deberán aprobar al menos tres módulos para poder rendir el examen de ingreso en el mes de diciembre. Con estos resultados se elaborará un listado de orden de mérito que permitirá definir quiénes serán los 140 nuevos ingresantes .

Módulo II: Química y Física.

Fechas de cursado: 10/11/25 al 14/11/25

Fechas de examen: 15/11/25

Módulo III: Introducción a la Enfermería.

Fechas de cursado: 17/11/25 al 21/11/25

Fechas de examen: 22/11/25

Módulo IV: Morfofisiología.

Fechas de cursado: 24/11/25 al 28/11/25

Fechas de examen: 9/11

Publicación de resultados: 03/12/2025.

Inscripción para las comisiones del examen de ingreso: 09/12/25 y 10/12/25.

Examen definitivo de ingreso a la carrera: 15 al 19/12/25.

Publicación de resultados definitivos y orden de mérito

Los resultados del examen de ingreso son de carácter público y estarán disponibles en la Plataforma UNJu Virtual dentro de las 48hs. hábiles posteriores a la finalización del último día de examen.

Requisitos para el acceso al examen de ingreso

Los aspirantes que hayan cumplimentado el proceso de preinscripción, en las fechas establecidas, deberán aprobar como mínimo tres de los cuatro módulos cursados, en cualquiera de sus instancias (examen virtual o recuperatorio) lo que los habilitará para rendir el examen de ingreso a la carrera.

Será responsabilidad de los aspirantes elegir e inscribirse a las comisiones dispuestas para los turnos del mencionado examen y asistir en la fecha y horario correspondiente cumpliendo los requisitos establecidos.

Fecha del examen de ingreso a la carrera

Se desarrollará durante la semana del 15 al 19 de diciembre de 2025 de manera presencial. La realización del examen se organiza por comisiones, cuyo cronograma detallado será compartido oportunamente a cada postulante que se encuentre en condiciones de acceder al mismo.

Modalidad del examen de ingreso a la carrera:

Será de carácter presencial. Se proveerá al aspirante de una computadora portátil y acceso a internet para el desarrollo de esta evaluación. Los contenidos evaluados se vinculan a los ejes temáticos organizados en la cartilla de ingreso y desarrollados durante el cursado de los módulos del curso de ingreso a través de la Plataforma de UNJu Virtual.

Documentación para rendir

DNI actualizado. En caso de extravío o robo presentar denuncia policial y otro documento oficial que acredite identidad.

Durante la instancia del examen de ingreso

Está prohibido el ingreso a los exámenes con:

Bolsos y mochilas.

Celulares y elementos de transmisión informática (auriculares, reloj inteligente, etc.).

Carpetas, cuadernos y/o libros.

Cada aspirante contará con asesoramiento por parte del Equipo de la coordinación de las Escuelas Superiores por cualquier eventualidad/consulta que pudiera surgir.

Publicación de resultados

Los resultados del examen de ingreso son de carácter público y estarán disponibles en la Plataforma de UNJu Virtual 48 hs. hábiles desde la finalización de los exámenes. Este comunicado se organiza en un orden de mérito determinado por la calificación numérica obtenida y el tiempo de realización del examen.