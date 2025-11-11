Posible femicidio en Jujuy: el dueño del lugar rompió el silencio

José Chiliguay: " Anoche me llama un estudiante de música, me dice, Don Chilue, están gritando, están pidiendo ayuda. Y después, me llama otra, una joven" comentaba el duelo del inquilinato en Barrio Gorriti.

Un presunto femicidio sacude al barrio Gorriti . El hecho ocurrió en un inquilinato de calle Campero al 476, casi avenida Éxodo de barrio Gorriti en la capital jujeña donde, según el propietario José Chiliguay , los vecinos advirtieron gritos la noche previa.

“Me llama un estudiante de música y me dice: ‘Don Chile, se están escuchando gritos, están pidiendo ayuda’. Después me llama otra joven”, contó. “Me llama un estudiante de música y me dice: ‘Don Chile, se están escuchando gritos, están pidiendo ayuda’. Después me llama otra joven”, contó.

en sus palabras, Chiliguay relataba que no se encontraba en la ciudad, por lo que se demoró algunos minutos en llegar al lugar, “ Yo me encontraba en Los Alisos y me comunico con un muchacho y logramos que se llame a la Policía ”, señaló.

“A las 22 vino la Policía… la puerta estaba cerrada. Se veía luz, se escuchaba un poco de música, pero estaba cerrado”, relató. “A las 22 vino la Policía… la puerta estaba cerrada. Se veía luz, se escuchaba un poco de música, pero estaba cerrado”, relató.

Según su versión, no pudieron ingresar: “Me dice la Policía: ‘No podemos entrar sin la orden del juez’. Estuvimos 20 minutos más. Intento comunicarme con la señora, con Daniela, y nos fuimos todos. La puerta estaba con llave”.

Esta mañana, el escenario cambió.

“Llegué 7.30, 7.45. Abro la puerta… pensaba encontrarla cerrada y estaba abierta. Encendí la luz y vi a la señora. No sabía bien si estaba fallecida o no”, dijo. “Llegué 7.30, 7.45. Abro la puerta… pensaba encontrarla cerrada y estaba abierta. Encendí la luz y vi a la señora. No sabía bien si estaba fallecida o no”, dijo.

Para no quedar solo en el hallazgo, buscó testigos: “Llamé a otra joven para que veamos los dos… Vení, mirá, le digo, como que estamos viendo dos, no únicamente yo”.

José Chiliguay, José Chiliguay: " Anoche me llama un estudiante de música, me dice, Don Chilue, están gritando, están pidiendo ayuda. Y después, me llama otra, una joven" comentaba el duelo del inquilinato en Barrio Gorriti.

La secuencia según el propietario: “Anoche ya hubo incidentes”

Chiliguay reforzó que la noche anterior ya habría habido episodios, y si bien el es el dueño del lugar y se encontraban con la policía, no pudieron ingresar sin una orden judicial.

Luego describió lo que se enteró al llegar esta mañana: “Esta mañana entra la Policía". Según trascendidos, el posible autor del femicidio se habría entregado, y la policía habría tomado conocimiento del crimen. "Aparentemente la persona habría realizado el hecho, fue y se entregó”. agregaba Chiliguay.

Sobre lo visto en la habitación, fue prudente: “Yo no observé mucho… no sé bien si estaba tapada o descubierta. No sabía si estaba respirando o no”. Por eso volvió a pedir a otro inquilino que ingresara: “Me comuniqué con otro estudiante para que veamos los dos como testigos… y ya estaba la Policía”.

Posible femicidio en Jujuy.

¿Quién era la mujer?

Según el propietario, la mujer se llamaba Daniela, unos 37 años, trabajadora y sería de Humahuaca. “Yo no sé mucho porque frecuento poco”, aclaró.

En el lugar trabajó personal de Criminalística y del Ministerio Público de la Acusación.

Linea gratuita para denunciar violencia

Línea gratuita 0800-888-4363 del Consejo Provincial de la Mujer ante casos de violencia de género. Asesoramiento y acompañamiento a las víctimas y sus familiares.

ante casos de violencia de género. y sus familiares. Emergencias: 911

Contra la Violencia: 144

El 0800-888-4363 es parte de la campaña “Podemos Hablar, Jujuy te escucha” que funciona las 24 horas los 365 días del año.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género, podés comunicarte de forma gratuita al 0800-888-4363 del Consejo Provincial de la Mujer. Además, podés hacerlo al 144 o 911 los 365 días del año.