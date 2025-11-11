Encontraron muerta a una mujer e investigan un posible femicidio en Jujuy

Una mujer fue encontrada sin vida durante la madrugada de este martes en una vivienda ubicada sobre calle Campero, a pocos metros de avenida El Éxodo. Las primeras informaciones señalan que se trataría de un posible femicidio , ocurrido tras una fuerte discusión entre una pareja.

Según confirmaron fuentes cercanas a la investigación, el hecho ocurrió durante la madrugada, cuando vecinos escucharon gritos y ruidos provenientes del interior de una de las habitaciones. La vivienda está ubicada en una zona de inquilinatos, donde conviven varias parejas y personas solas.

Efectivos de la Policía de la Provincia y peritos del Ministerio Público de la Acusación trabajaron en el lugar durante las primeras horas de la mañana.

Posible femicidio

Los vecinos relataron que eran frecuentes las discusiones

Vecinos del inmueble relataron que la pareja mantenía constantes conflictos. “Era común escuchar discusiones fuertes”, señalaron quienes viven en la misma cuadra. La víctima tendría unos 30 años y sería oriunda de Humahuaca, aunque aún no se difundió oficialmente su identidad.

Durante la jornada continuarán las tareas de investigación a cargo del equipo de Criminalística, que levantó pruebas del interior del domicilio. Además, se esperan los resultados de la autopsia que permitirán establecer la causa de muerte y el horario exacto en el que se habría producido el deceso.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género, podés comunicarte de forma gratuita al 0800-888-4363 del Consejo Provincial de la Mujer. Además, podés hacerlo al 144 o 911 los 365 días del año.