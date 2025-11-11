martes 11 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de noviembre de 2025 - 11:48
Policiales.

Encontraron muerta a una mujer e investigan un posible femicidio en Jujuy

El hallazgo ocurrió durante la madrugada en una vivienda de calle Campero, cerca de avenida El Éxodo. Se trataría de un femicidio.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Posible femicidio en Jujuy.

Posible femicidio en Jujuy.

Lee además
Posible femicidio en Gorriti.
Gorriti.

Posible femicidio en Jujuy: quién era Daniela, la mujer asesinada
Presunto femicidio en B° Gorriti video
Policiales.

Posible femicidio en Jujuy: el dueño del lugar rompió el silencio

Según confirmaron fuentes cercanas a la investigación, el hecho ocurrió durante la madrugada, cuando vecinos escucharon gritos y ruidos provenientes del interior de una de las habitaciones. La vivienda está ubicada en una zona de inquilinatos, donde conviven varias parejas y personas solas.

Efectivos de la Policía de la Provincia y peritos del Ministerio Público de la Acusación trabajaron en el lugar durante las primeras horas de la mañana.

Posible femicidio

Los vecinos relataron que eran frecuentes las discusiones

Vecinos del inmueble relataron que la pareja mantenía constantes conflictos. “Era común escuchar discusiones fuertes”, señalaron quienes viven en la misma cuadra. La víctima tendría unos 30 años y sería oriunda de Humahuaca, aunque aún no se difundió oficialmente su identidad.

Durante la jornada continuarán las tareas de investigación a cargo del equipo de Criminalística, que levantó pruebas del interior del domicilio. Además, se esperan los resultados de la autopsia que permitirán establecer la causa de muerte y el horario exacto en el que se habría producido el deceso.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género, podés comunicarte de forma gratuita al 0800-888-4363 del Consejo Provincial de la Mujer. Además, podés hacerlo al 144 o 911 los 365 días del año.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Posible femicidio en Jujuy: quién era Daniela, la mujer asesinada

Posible femicidio en Jujuy: el dueño del lugar rompió el silencio

Femicidio de Jimena Salas: absolvieron a los hermanos Saavedra

Caso Jimena Salas: pidieron 12 años de prisión para los hermanos Saavedra

Caso Jimena Salas: este miércoles comienzan los alegatos

Lo que se lee ahora
Sin clases por las elecciones 2025.
Educación.

Habrá tres días sin clases en Jujuy: cuándo son y por qué

Por  Sofía Gutiérrez

Las más leídas

Sin clases por las elecciones 2025.
Educación.

Habrá tres días sin clases en Jujuy: cuándo son y por qué

Posible femicidio en Jujuy.
Policiales.

Encontraron muerta a una mujer e investigan un posible femicidio en Jujuy

Posible femicidio en Gorriti.
Gorriti.

Posible femicidio en Jujuy: quién era Daniela, la mujer asesinada

Presunto femicidio en B° Gorriti video
Policiales.

Posible femicidio en Jujuy: el dueño del lugar rompió el silencio

Accidente en La Quiaca
La Quiaca.

Identificaron a la motociclista que habría provocado un choque fatal en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel