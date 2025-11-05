miércoles 05 de noviembre de 2025

5 de noviembre de 2025 - 19:30
Alegatos.

Caso Jimena Salas: pidieron 12 años de prisión para los hermanos Saavedra

Hoy se realizaron los alegatos en el juicio por el femicidio de Jimena Salas, donde pidieron 12 años de cárcel para los imputados.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Caso Jimena Salas: pidieron 12 años de prisión para los hermanos Saavedra

Caso Jimena Salas: pidieron 12 años de prisión para los hermanos Saavedra

Este miércoles en el marco del juicio por el femicidio de Jimena Salas que se hace en Salta, se hicieron los alegatos y la fiscalía pidió 12 años de prisión para los dos imputados, Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra.

El Tribunal integrado por los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano, dio lugar a los alegatos de las partes. La Unidad Fiscal, integrada por los fiscales penales Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel González, representa al Ministerio Público Fiscal.

Las palabras de los fiscales

Leandro Flores habló sobre la prueba producida y la reconstrucción de los hechos ocurridos en enero de 2017 en la localidad de Vaqueros, y marcó que la muerte de la jujeña fue un caso de violencia extrema contra una mujer, puso como ejemplo las 53 lesiones que sufrió, e indicó que hubo una intención homicida, descartándose totalmente una situación accidental.

Caso Jimena Salas: pidieron 12 años de prisión para los hermanos Saavedra
Caso Jimena Salas: pidieron 12 años de prisión para los hermanos Saavedra

Caso Jimena Salas: pidieron 12 años de prisión para los hermanos Saavedra

Mónica Poma, realizó sus alegatos en relación a la segunda etapa de la investigación del hecho, con tareas que llevaron a identificar a los hermanos Saavedra como sospechosos y a los elementos de convicción que los vinculan a la muerte violenta de Jimena Salas.

Hizo alusión a la situación de intimidación que sufrieron distintos testigos durante la investigación y durante el debate, y a cuestionamientos públicos realizados sobre las actuaciones y que no se reflejaron luego en presentaciones judiciales.

Destacó también los cambios de fisonomía y de forma de vestir de los hermanos Saavedra tras hacerse públicas las fotos tomadas por la víctima y otras testigos. Señaló además que se pudo verificar que Javier Saavedra se mantenía al tanto de las noticias vinculadas a la causa y que se agregó a un grupo de Facebook donde se pedía justicia para Jimena Salas.

Caso Jimena Salas: pidieron 12 años de prisión para los hermanos Saavedra
Caso Jimena Salas: pidieron 12 años de prisión para los hermanos Saavedra

Caso Jimena Salas: pidieron 12 años de prisión para los hermanos Saavedra

Gabriel González habló sobre los elementos de convicción que permiten sostener que los hermanos Carlos Damián y Adrián Guillermo Saavedra tuvieron participación en el hecho, en base a los testimonios recogidos, el análisis de cámaras de seguridad, del análisis de comunicaciones y otras diligencias.

Enfatizó en los periodos de inactividad en las comunicaciones y tráfico de datos de los tres hermanos el día del hecho, días anteriores y posteriores, y que durante el debate, no se pudo demostrar que hubieran estado en otro lugar. Para cerrar, hizo una línea de tiempo del 27 de enero de 2017, con los últimos minutos de vida de Jimena Salas, en base a los testimonios de vecinos y el registro que se pudo recuperar desde su celular.

La hipótesis de la fiscalía

La Unidad Fiscal sostiene que el ya fallecido Javier Nicolás Saavedra y el hombre identificado como H2, son los coautores del homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas, y femicidio de Jimena Salas.

Para los fiscales, los hermanos Carlos Damián y Adrián Guillermo Saavedra fueron partícipes secundarios del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas, y femicidio, en perjuicio de la jujeña, al prestar colaboración en la comisión del ilícito.

Caso Jimena Salas: pidieron 12 años de prisión para los hermanos Saavedra
Caso Jimena Salas: pidieron 12 años de prisión para los hermanos Saavedra

Caso Jimena Salas: pidieron 12 años de prisión para los hermanos Saavedra

Por eso solicitaron que ambos sean condenados a la pena de 12 años de prisión de ejecución efectiva y que el cumplimiento sea en una institución carcelaria, y que también sean registrados en el Banco de Datos Genéticos.

También durante los alegatos, solicitaron al Tribunal que realice un pronunciamiento sobre la participación histórica de Javier Nicolás Saavedra en el hecho, ya que, al realizar la reconstrucción objetiva del mismo, ésta resulta ineludible.

El Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta este jueves a las 9.30, para dar lugar a los alegatos de la querella y la defensa de los acusados. Se especula que tras ese proceso, el Tribunal emitiría su veredicto sobre la causa.

El femicidio de Jimena Salas

Jimena Beatriz Salas fue asesinada en enero de 2017 en la localidad de Vaqueros, Salta, Argentina. Fue víctima de un femicidio brutal, hallada con alrededor de 50 a 57 puñaladas en su casa cuando estaba sola con sus dos hijas de tres años.

La investigación y el posterior juicio involucran a los hermanos Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra acusados del homicidio, mientras que el hermano principal acusado, Javier Nicolás Saavedra, falleció antes del juicio.

Jimena tenía 44 años al momento del crimen y el móvil presunto fue un robo; los atacantes habrían usado una perrita caniche toy para ganarse su confianza. El caso es muy mediático en Salta y tiene un juicio en curso este mes de septiembre de 2

