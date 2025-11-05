Se hará una subasta de las viviendas del Procrear sin uso: ¿Cómo participar en el remate online?

El Gobierno nacional informó que realizará subastas públicas en línea para vender viviendas del Plan Procrear que fueron construidas y equipadas, pero nunca asignadas a beneficiarios . Estas propiedades , distribuidas en diversas provincias del país, pertenecen a proyectos concluidos en fases anteriores del programa y han permanecido vacías.

La iniciativa busca mejorar la gestión de los recursos públicos , prevenir el deterioro de los inmuebles y recuperar fondos mediante un mecanismo abierto y transparente .

La medida forma parte del proceso de reorganización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de los activos inmobiliarios administrados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) , entidad que tendrá a su cargo la ejecución de las subastas .

Las viviendas disponibles comprenden casas y departamentos de dos y tres habitaciones , completamente equipados con servicios básicos , y situados en barrios organizados que cuentan con veredas, alumbrado público, áreas verdes y calles pavimentadas .

Subastas online y transparentes

Las operaciones se llevarán a cabo únicamente a través del sitio web oficial de la AABE, donde se detallarán las condiciones de cada remate, incluyendo la fecha y hora de inicio, el precio base, la descripción técnica, la ubicación y las imágenes de las propiedades.

El Ejecutivo nacional pondrá en venta propiedades terminadas y nunca habitadas de antiguos desarrollos del Procrear.

Quienes deseen participar deberán inscribirse previamente en la plataforma, presentar la documentación correspondiente —ya sea personal o jurídica— y depositar una garantía de participación, requisito esencial para poder ofertar. Este monto será devuelto a quienes no resulten adjudicatarios, aunque se perderá si el ganador no completa la compra.

Durante el remate digital, los postores tendrán la posibilidad de ofertar en directo, compitiendo hasta el cierre del plazo establecido. Finalizada la subasta, el inmueble será asignado a quien haya presentado la propuesta económica más alta dentro del tiempo previsto.

Requisitos para participar

Podrán tomar parte personas físicas o empresas que cumplan con los requisitos formales de registro y acrediten capacidad de pago suficiente. No será necesario disponer de un crédito hipotecario previo, aunque los adjudicatarios deberán demostrar solvencia para concretar la operación.

El Gobierno nacional anunció que llevará adelante una serie de subastas públicas online para vender viviendas del Plan Procrear.

El Gobierno nacional anticipó que se ofrecerán opciones de financiamiento mediante bancos adheridos, cuyos detalles se comunicarán una vez finalizada la adjudicación. No existirán limitaciones por edad, estado civil o empleo, pero sí será obligatorio presentar ingresos comprobables.

Pasos para participar

Registrarse en el portal de subastas de la AABE es el primer paso.

de la es el primer paso. Luego, se deben completar los datos personales , adjuntar la documentación solicitada y elegir la propiedad de interés.

, adjuntar la y de interés. Para participar, será necesario pagar la garantía correspondiente y confirmar la inscripción para ingresar al sistema de ofertas en línea .

y para ingresar al sistema de . Durante el período habilitado, los usuarios podrán realizar sus pujas .

. En caso de obtener la adjudicación, deberán concretar los trámites de escrituración, pago y entrega de la vivienda.

El proceso se enmarca en el plan de reordenamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de los activos inmobiliarios administrados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

El calendario oficial con las fechas y ubicaciones de los remates se difundirá en los próximos días. Las unidades disponibles se incorporarán de manera gradual, con convocatorias diferenciadas según las provincias y desarrollos incluidos.