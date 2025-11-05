miércoles 05 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de noviembre de 2025 - 10:06
Política.

Se hará una subasta de las viviendas del Procrear sin uso: ¿Cómo participar en el remate online?

El Gobierno subastará viviendas del Procrear sin habitar mediante un sistema online con inscripción previa en la web de la AABE.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El Gobierno subastará viviendas del Procrear sin uso.

El Gobierno subastará viviendas del Procrear sin uso.

El Gobierno nacional informó que realizará subastas públicas en línea para vender viviendas del Plan Procrear que fueron construidas y equipadas, pero nunca asignadas a beneficiarios. Estas propiedades, distribuidas en diversas provincias del país, pertenecen a proyectos concluidos en fases anteriores del programa y han permanecido vacías.

Lee además
Se conoció el cronograma de pagos para jubilados de ANSES
Pagos.

ANSES: calendario de pagos para jubilados en noviembre
Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES.
Economía.

ANSES brinda un bono de casi $300.000 para un grupo de beneficiarios

La iniciativa busca mejorar la gestión de los recursos públicos, prevenir el deterioro de los inmuebles y recuperar fondos mediante un mecanismo abierto y transparente.

El Gobierno subastará viviendas del Procrear sin uso.

La medida forma parte del proceso de reorganización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de los activos inmobiliarios administrados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), entidad que tendrá a su cargo la ejecución de las subastas.

Las viviendas disponibles comprenden casas y departamentos de dos y tres habitaciones, completamente equipados con servicios básicos, y situados en barrios organizados que cuentan con veredas, alumbrado público, áreas verdes y calles pavimentadas.

Subastas online y transparentes

Las operaciones se llevarán a cabo únicamente a través del sitio web oficial de la AABE, donde se detallarán las condiciones de cada remate, incluyendo la fecha y hora de inicio, el precio base, la descripción técnica, la ubicación y las imágenes de las propiedades.

El Ejecutivo nacional pondrá en venta propiedades terminadas y nunca habitadas de antiguos desarrollos del Procrear.

Quienes deseen participar deberán inscribirse previamente en la plataforma, presentar la documentación correspondiente —ya sea personal o jurídica— y depositar una garantía de participación, requisito esencial para poder ofertar. Este monto será devuelto a quienes no resulten adjudicatarios, aunque se perderá si el ganador no completa la compra.

Durante el remate digital, los postores tendrán la posibilidad de ofertar en directo, compitiendo hasta el cierre del plazo establecido. Finalizada la subasta, el inmueble será asignado a quien haya presentado la propuesta económica más alta dentro del tiempo previsto.

Requisitos para participar

Podrán tomar parte personas físicas o empresas que cumplan con los requisitos formales de registro y acrediten capacidad de pago suficiente. No será necesario disponer de un crédito hipotecario previo, aunque los adjudicatarios deberán demostrar solvencia para concretar la operación.

El Gobierno nacional anunció que llevará adelante una serie de subastas públicas online para vender viviendas del Plan Procrear.

El Gobierno nacional anticipó que se ofrecerán opciones de financiamiento mediante bancos adheridos, cuyos detalles se comunicarán una vez finalizada la adjudicación. No existirán limitaciones por edad, estado civil o empleo, pero sí será obligatorio presentar ingresos comprobables.

Pasos para participar

  • Registrarse en el portal de subastas de la AABE es el primer paso.
  • Luego, se deben completar los datos personales, adjuntar la documentación solicitada y elegir la propiedad de interés.
  • Para participar, será necesario pagar la garantía correspondiente y confirmar la inscripción para ingresar al sistema de ofertas en línea.
  • Durante el período habilitado, los usuarios podrán realizar sus pujas.
  • En caso de obtener la adjudicación, deberán concretar los trámites de escrituración, pago y entrega de la vivienda.
El proceso se enmarca en el plan de reordenamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de los activos inmobiliarios administrados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

El calendario oficial con las fechas y ubicaciones de los remates se difundirá en los próximos días. Las unidades disponibles se incorporarán de manera gradual, con convocatorias diferenciadas según las provincias y desarrollos incluidos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

ANSES: calendario de pagos para jubilados en noviembre

ANSES brinda un bono de casi $300.000 para un grupo de beneficiarios

ANSES: cuánto se cobrará la AUH en noviembre de 2025

Es falso que en este video Axel Kicillof dice "en Nación la derrota es toda de Cristina": el audio está hecho con IA

¿Quién es Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York?

Lo que se lee ahora
el gobierno nacional oficializo el aumento de 2,08% para jubilados y pensionados a partir de noviembre
ANSES.

El Gobierno Nacional oficializó el aumento de 2,08% para jubilados y pensionados a partir de noviembre

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Podría haber actividad electríca en las siguientes jornadas. video
Tiempo.

Prepará el paraguas: pronostican lluvias para varios días en Jujuy

El Gobierno subastará viviendas del Procrear sin uso.
Política.

Se hará una subasta de las viviendas del Procrear sin uso: ¿Cómo participar en el remate online?

Lucía Echazú, la bailarina jujeña que brilla junto a Tini Stoessel video
Video.

Quién es Lucía Echazú, la bailarina jujeña que brilla junto a Tini Stoessel

Loteo Bárcena:rescataron a una bebé durante un violento disturbio familiar 
Operativo.

Loteo Bárcena: rescataron a una bebé durante un violento disturbio familiar

Una avioneta narco se estrelló en Salta: hay dos detenidos video
Rosario de la Frontera.

Una avioneta narco se estrelló en Salta: hay dos detenidos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel