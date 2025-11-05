El Gobierno Nacional oficializó el aumento de 2,08% para jubilados y pensionados a partir de noviembre

El Gobierno Nacional oficializó este miércoles los incrementos de noviembre en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que paga la ANSES. A través de las resoluciones 338 y 339/2025 publicadas en el Boletín Oficial, se dispuso una suba del 2,08%, en línea con la variación del IPC de septiembre.
Jubilaciones y pensiones (res. 338/2025)
-
Haber mínimo: $333.085,39
-
Haber máximo: $2.241.349,35
-
Prestación Básica Universal (PBU): $152.371,37
-
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.468,31
-
Bases imponibles para aportes y contribuciones: mínima $112.183,09 y máxima $3.645.898 (vigentes desde el período devengado noviembre).
Bono extraordinario
-
Bono de $70.000 para quienes cobran la mínima.
-
Total con bono (mínima): $403.085,39.
-
Total con bono (PUAM): $336.468,31.
-
PNC por invalidez o vejez: $233.136,88; con bono, $303.136,88.
AUH, AUE y otras asignaciones (res. 339/2025)
-
Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.691.
-
AUH Zona 1: $155.599.
-
Asignación por Embarazo (AUE): mismos valores que la AUH.
-
Hijo con discapacidad: $389.733 (Zona 1: $506.653).
-
Ayuda Escolar Anual: $42.039.
Asignaciones familiares para trabajadores, monotributistas, jubilados y pensionados (por tramo de IFE/IGF)
-
Hasta $926.676: $59.851 por hijo.
-
$926.676,01 a $1.359.061: $40.371.
-
$1.359.061,01 a $1.569.083: $24.418.
-
$1.569.083,01 a $4.907.218: $12.597.
Estos importes también aplican a la Asignación Familiar Prenatal.
Nacimientos, adopciones y matrimonio
(con tope de Ingreso Familiar Total hasta $4.907.218)
-
Nacimiento: $69.763.
-
Adopción: $417.116.
-
Matrimonio: $104.459.
Los montos informados son brutos y pueden variar según zona y situación particular del titular. Para conocer la liquidación individual, se recomienda consultar Mi ANSES con CUIL y clave.
