miércoles 05 de noviembre de 2025

5 de noviembre de 2025 - 10:06
ANSES.

El Gobierno Nacional oficializó el aumento de 2,08% para jubilados y pensionados a partir de noviembre

El incremento alcanza a los haberes jubilatorios, pensiones, AUH y asignaciones familiares. También se pagará el bono extraordinario de hasta $70.000.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Jubilados
Jubilaciones y pensiones (res. 338/2025)

  • Haber mínimo: $333.085,39

  • Haber máximo: $2.241.349,35

  • Prestación Básica Universal (PBU): $152.371,37

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.468,31

  • Bases imponibles para aportes y contribuciones: mínima $112.183,09 y máxima $3.645.898 (vigentes desde el período devengado noviembre).

Bono extraordinario

  • Bono de $70.000 para quienes cobran la mínima.

  • Total con bono (mínima): $403.085,39.

  • Total con bono (PUAM): $336.468,31.

  • PNC por invalidez o vejez: $233.136,88; con bono, $303.136,88.

AUH
ANSES: aumentan 2,08% jubilaciones, pensiones y asignaciones en noviembre

AUH, AUE y otras asignaciones (res. 339/2025)

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.691.

  • AUH Zona 1: $155.599.

  • Asignación por Embarazo (AUE): mismos valores que la AUH.

  • Hijo con discapacidad: $389.733 (Zona 1: $506.653).

  • Ayuda Escolar Anual: $42.039.

Asignaciones familiares para trabajadores, monotributistas, jubilados y pensionados (por tramo de IFE/IGF)

  • Hasta $926.676: $59.851 por hijo.

  • $926.676,01 a $1.359.061: $40.371.

  • $1.359.061,01 a $1.569.083: $24.418.

  • $1.569.083,01 a $4.907.218: $12.597.

Estos importes también aplican a la Asignación Familiar Prenatal.

Nacimientos, adopciones y matrimonio

(con tope de Ingreso Familiar Total hasta $4.907.218)

  • Nacimiento: $69.763.

  • Adopción: $417.116.

  • Matrimonio: $104.459.

Los montos informados son brutos y pueden variar según zona y situación particular del titular. Para conocer la liquidación individual, se recomienda consultar Mi ANSES con CUIL y clave.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
