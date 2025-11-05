El Gobierno Nacional oficializó el aumento de 2,08% para jubilados y pensionados a partir de noviembre

El Gobierno Nacional oficializó este miércoles los incrementos de noviembre en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que paga la ANSES. A través de las resoluciones 338 y 339/2025 publicadas en el Boletín Oficial, se dispuso una suba del 2,08%, en línea con la variación del IPC de septiembre.

Jubilaciones y pensiones (res. 338/2025) Haber mínimo: $333.085,39

Haber máximo: $2.241.349,35

Prestación Básica Universal (PBU): $152.371,37

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.468,31

Bases imponibles para aportes y contribuciones: mínima $112.183,09 y máxima $3.645.898 (vigentes desde el período devengado noviembre). Bono extraordinario Bono de $70.000 para quienes cobran la mínima.

Total con bono (mínima): $403.085,39 .

Total con bono (PUAM): $336.468,31 .

PNC por invalidez o vejez: $233.136,88; con bono, $303.136,88. AUH ANSES: aumentan 2,08% jubilaciones, pensiones y asignaciones en noviembre AUH, AUE y otras asignaciones (res. 339/2025) Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.691 .

AUH Zona 1: $155.599 .

Asignación por Embarazo (AUE): mismos valores que la AUH.

Hijo con discapacidad: $389.733 (Zona 1: $506.653 ).

Ayuda Escolar Anual: $42.039. Asignaciones familiares para trabajadores, monotributistas, jubilados y pensionados (por tramo de IFE/IGF) Hasta $926.676: $59.851 por hijo.

$926.676,01 a $1.359.061: $40.371 .

$1.359.061,01 a $1.569.083: $24.418 .

$1.569.083,01 a $4.907.218: $12.597. Estos importes también aplican a la Asignación Familiar Prenatal.

Nacimientos, adopciones y matrimonio (con tope de Ingreso Familiar Total hasta $4.907.218)

Nacimiento: $69.763 .

Adopción: $417.116 .

Matrimonio: $104.459. Los montos informados son brutos y pueden variar según zona y situación particular del titular. Para conocer la liquidación individual, se recomienda consultar Mi ANSES con CUIL y clave.

