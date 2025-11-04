martes 04 de noviembre de 2025

4 de noviembre de 2025 - 18:27
Tiempo.

Prepará el paraguas: pronostican lluvias para varios días en Jujuy

Noviembre llega con mucha lluvia según los pronósticos trimestrales. Te contamos hasta cuándo permanecerá la inestabilidad.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Podría haber actividad electríca en las siguientes jornadas.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que este miércoles 5 de noviembre ingresa un frente frío a San Salvador de Jujuy, con disminución de temperatura y la llegada de lluvias y tormentas. Detallamos cómo estará el tiempo en la capital jujeña para esta semana.

Noviembre lluvioso en Jujuy
Reporte.

Anuncian un noviembre con mucha lluvia en Jujuy: qué dice el pronóstico del SMN

Hasta cuándo se esperan lluvias en Jujuy

Según sostienen en la pagina oficial, se mantendrán las condiciones inestables en la provincia de Jujuy, con lluvias y tormentas aisladas a lo largo de la jornada y hasta el día viernes. La probabilidad de precipitaciones se ubica por encima del 30%, y se advierte que podrían presentarse chaparrones de intensidad variable, acompañados de ocasional actividad eléctrica.

El día miércoles 5 de noviembre se esperan una mínima de 17°C y una máxima de 21°C, lo que implica un descenso de aproximadamente 10 grados respecto al martes. La presencia de viento moderado del sector sur podría incrementar la sensación de fresco, especialmente en la región norte y áreas de valle.

Para el jueves las condiciones climáticas estarán similares a la jornada anterior y con altas probabilidades de lluvias durante todo el día. El viernes, según marca el SMN las temperaturas aumentarán levemente y desaparece la probabilidad de precipitaciones en horas de la tarde y noche.

pronostico

Noviembre llega con lluvias a Jujuy

De acuerdo al reporte del SMN para los meses de noviembre, diciembre y enero, en materia de precipitaciones se prevé mayor probabilidad en la región del NOA, incluida la provincia de Jujuy. Para estos sectores del país, se proyectan lluvias por encima de lo normal, con valores estimados entre el 45% y el 50%.

En cuanto a las temperaturas previstas para noviembre y los dos meses siguientes, el Servicio Meteorológico Nacional detalló que en Jujuy —al igual que en el resto del NOA y el sur de Patagonia— las condiciones serán normales para la época.

El temporal de Buenos Aires trae el agua al norte

Durante las últimas horas, la porción central de la provincia de Buenos Aires fue afectada por un intenso temporal que dejó importantes acumulados de lluvia y tormentas de variada intensidad, granizo severo y ráfagas muy fuertes.

