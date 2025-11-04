Prepará el paraguas: pronostican lluvias para varios días en Jujuy

Podría haber actividad electríca en las siguientes jornadas.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que este miércoles 5 de noviembre ingresa un frente frío a San Salvador de Jujuy, con disminución de temperatura y la llegada de lluvias y tormentas. Detallamos cómo estará el tiempo en la capital jujeña para esta semana.

Hasta cuándo se esperan lluvias en Jujuy Según sostienen en la pagina oficial, se mantendrán las condiciones inestables en la provincia de Jujuy, con lluvias y tormentas aisladas a lo largo de la jornada y hasta el día viernes. La probabilidad de precipitaciones se ubica por encima del 30%, y se advierte que podrían presentarse chaparrones de intensidad variable, acompañados de ocasional actividad eléctrica.

El día miércoles 5 de noviembre se esperan una mínima de 17°C y una máxima de 21°C, lo que implica un descenso de aproximadamente 10 grados respecto al martes. La presencia de viento moderado del sector sur podría incrementar la sensación de fresco, especialmente en la región norte y áreas de valle.

Para el jueves las condiciones climáticas estarán similares a la jornada anterior y con altas probabilidades de lluvias durante todo el día. El viernes, según marca el SMN las temperaturas aumentarán levemente y desaparece la probabilidad de precipitaciones en horas de la tarde y noche.

pronostico Noviembre llega con lluvias a Jujuy De acuerdo al reporte del SMN para los meses de noviembre, diciembre y enero, en materia de precipitaciones se prevé mayor probabilidad en la región del NOA, incluida la provincia de Jujuy. Para estos sectores del país, se proyectan lluvias por encima de lo normal, con valores estimados entre el 45% y el 50%. En cuanto a las temperaturas previstas para noviembre y los dos meses siguientes, el Servicio Meteorológico Nacional detalló que en Jujuy —al igual que en el resto del NOA y el sur de Patagonia— las condiciones serán normales para la época. Embed - ¿NOVIEMBRE LLUVIOSO? el meteorólogo Edgardo Escobar contó como estará este mes en Jujuy. El temporal de Buenos Aires trae el agua al norte Durante las últimas horas, la porción central de la provincia de Buenos Aires fue afectada por un intenso temporal que dejó importantes acumulados de lluvia y tormentas de variada intensidad, granizo severo y ráfagas muy fuertes. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CanalVerte/status/1985670839337923000&partner=&hide_thread=false El clima volvió a ensañarse con la provincia de Buenos Aires



Un fuerte temporal sacudió en la noche del lunes a la localidad de Urdampilleta, en el partido de Bolívar, y generó enormes destrozos.



https://t.co/mlgTOstA7W pic.twitter.com/GJ5TSlZgxT — Verte (@CanalVerte) November 4, 2025

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.