Clima en Jujuy: vuelven las lluvias y baja la temperatura

Vuelven las lluvias y bajan las temperaturas esta semana en Jujuy

Este lunes 27 de octubre Jujuy amaneció con cielo despejado y temperaturas templadas, con una mínima de 11°C y una máxima prevista de 26°C. El viento sopla suave desde el noroeste y la visibilidad se mantiene en 15 kilómetros, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) . Sin embargo, con el paso de las horas se espera un cambio en el clima en Jujuy .

Durante la tarde se espera nubosidad en aumento y posibles chaparrones aislados hacia la noche, marcando el inicio de un cambio en las condiciones climáticas.

El martes 28 se presentará inestable desde la madrugada , con probabilidad de lluvias entre el 40% y el 70% durante gran parte del día.

La temperatura descenderá notablemente, con una mínima de 13°C y una máxima de solo 14°C , acompañada por vientos del sector sur que podrían alcanzar ráfagas de hasta 30 km/h.

Las precipitaciones se mantendrán en forma de lluvias y lloviznas, especialmente en la región de los Valles y alrededores de San Salvador de Jujuy, mientras que en zonas de altura podrían registrarse nieblas y bancos de nubes bajas.

Mejora hacia el miércoles pero con ambiente fresco

Para el miércoles 29 el SMN anticipa una mejoría en las condiciones del tiempo, aunque con cielos mayormente nublados durante toda la jornada.

Las temperaturas seguirán siendo frescas, con mínimas de 10°C y máximas de 16°C, y vientos leves del norte entre 7 y 12 km/h.

Pronóstico extendido: repunte del calor hacia el fin de semana

A partir del jueves se espera una paulatina mejora con aumento de la temperatura. La máxima prevista será de 22°C el jueves y podría llegar a 27°C el sábado y domingo, con condiciones estables y sin lluvias.

De esta manera, la semana iniciará con lluvias y aire fresco, pero finalizará con buen tiempo y temperaturas en ascenso, un panorama ideal para actividades al aire libre en el cierre de octubre.