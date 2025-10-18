Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para Jujuy: cómo va a seguir el clima

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por tormentas que rige este sábado 18 de octubre para diferentes zonas de la provincia de Jujuy, incluyendo El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande y las zonas bajas de Tilcara y Doctor Manuel Belgrano.
Según el organismo, durante la mañana podrían desarrollarse tormentas fuertes con actividad eléctrica, ráfagas intensas, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.
El nivel amarillo implica que la población debe mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño o interrupción momentánea de actividades.
Pronóstico para el fin de semana
El SMN detalla que este sábado será una jornada inestable, con tormentas fuertes durante la mañana, tormentas aisladas por la tarde y chaparrones hacia la noche.
Las temperaturas se ubicarán entre una mínima de 15°C y una máxima de 19°C, mientras que el viento soplará del sudeste con velocidades de entre 7 y 31 km/h.
Para el domingo 19, las condiciones mejorarán paulatinamente. Se espera una mañana con lluvias aisladas y una tarde nublada pero sin precipitaciones. Las temperaturas subirán, con mínimas de 12°C y máximas de 23°C, anticipando un clima más agradable y estable.
Inicio de semana con mejora
El lunes 20 de octubre se prevé un cielo mayormente nublado, sin alertas vigentes, y un leve ascenso de temperatura, con mínima de 12°C y máxima de 24°C.
A partir del martes, se espera un marcado aumento térmico, alcanzando hasta 28°C, mientras que para el jueves las máximas podrían llegar a 31°C, marcando el retorno del calor a la provincia.
Jujuy con sol
Recomendaciones del SMN
Ante el alerta vigente, el SMN recomienda:
-
No refugiarse bajo árboles ni postes durante una tormenta eléctrica.
-
Evitar actividades al aire libre.
-
Mantenerse informado a través de los canales oficiales del organismo.
-
En caso de lluvias intensas, circular con precaución y evitar zonas anegadas.
