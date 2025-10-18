Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para Jujuy: cómo va a seguir el clima

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por tormentas que rige este sábado 18 de octubre para diferentes zonas de la provincia de Jujuy , incluyendo El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande y las zonas bajas de Tilcara y Doctor Manuel Belgrano .

Atención. Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas en toda la provincia de Jujuy

Clima. Jujuy está bajo alerta amarilla por vientos: desde cuándo y para qué zonas rige

Según el organismo, durante la mañana podrían desarrollarse tormentas fuertes con actividad eléctrica, ráfagas intensas, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos .

El nivel amarillo implica que la población debe mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño o interrupción momentánea de actividades.

El SMN detalla que este sábado será una jornada inestable , con tormentas fuertes durante la mañana , tormentas aisladas por la tarde y chaparrones hacia la noche .

Las temperaturas se ubicarán entre una mínima de 15°C y una máxima de 19°C, mientras que el viento soplará del sudeste con velocidades de entre 7 y 31 km/h.

Para el domingo 19, las condiciones mejorarán paulatinamente. Se espera una mañana con lluvias aisladas y una tarde nublada pero sin precipitaciones. Las temperaturas subirán, con mínimas de 12°C y máximas de 23°C, anticipando un clima más agradable y estable.

Inicio de semana con mejora

El lunes 20 de octubre se prevé un cielo mayormente nublado, sin alertas vigentes, y un leve ascenso de temperatura, con mínima de 12°C y máxima de 24°C.

A partir del martes, se espera un marcado aumento térmico, alcanzando hasta 28°C, mientras que para el jueves las máximas podrían llegar a 31°C, marcando el retorno del calor a la provincia.

Jujuy con sol Fin de semana largo con calor en Jujuy: las máximas superarán los 30 grados

Recomendaciones del SMN

Ante el alerta vigente, el SMN recomienda: