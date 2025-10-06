Jujuy está bajo alerta amarilla por vientos: desde cuándo y para qué zonas rige

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes que afectará distintas zonas de la Puna jujeña entre el lunes 6 y el martes 7 de octubre . Según el organismo, las ráfagas podrían alcanzar hasta 70 km/h , por lo que se recomienda mantenerse informado y tomar precauciones.

La alerta abarca a los departamentos de la Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya y Yavi , además de la Puna de Susques .

En estas áreas, el SMN anticipó que el fenómeno se registrará con mayor intensidad entre la tarde y la noche del lunes , y volverá a tener presencia durante la jornada del martes , principalmente en horas de la tarde .

Qué significa la alerta amarilla

El nivel amarillo implica que el área puede verse afectada por vientos de intensidad moderada a fuerte, con capacidad de provocar reducción de la visibilidad, dificultades para circular y posibles daños menores.

En este contexto, el SMN recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, tener precaución al conducir —especialmente en rutas de altura— y evitar actividades al aire libre que puedan resultar riesgosas.

Condiciones en el resto de la provincia

Mientras la zona de la Puna se verá afectada por ráfagas intensas, el resto del territorio provincial se mantendrá con niveles de tranquilidad, sin alertas activas. No se esperan lluvias ni nevadas para estos días, aunque las temperaturas podrían descender levemente durante las noches.

Recomendaciones oficiales

El SMN aconseja: