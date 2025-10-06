lunes 06 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de octubre de 2025 - 08:39
Clima.

Jujuy está bajo alerta amarilla por vientos: desde cuándo y para qué zonas rige

El Servicio Meteorológico Nacional anunció alerta amarilla por vientos para algunas zonas de Jujuy. Las ráfagas podrían llegar hasta los 70km/h.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Jujuy está bajo alerta amarilla por vientos: desde cuándo y para qué zonas rige

Jujuy está bajo alerta amarilla por vientos: desde cuándo y para qué zonas rige

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes que afectará distintas zonas de la Puna jujeña entre el lunes 6 y el martes 7 de octubre. Según el organismo, las ráfagas podrían alcanzar hasta 70 km/h, por lo que se recomienda mantenerse informado y tomar precauciones.

Lee además
alerta amarilla por vientos: que significa y que zonas de jujuy afecta
SMN.

Alerta amarilla por vientos: qué significa y qué zonas de Jujuy afecta
Rige alerta amarilla para Jujuy: qué zonas serán afectadas y cómo va a estar el fin de semana
El tiempo.

Rige alerta amarilla para Jujuy: qué zonas serán afectadas y cómo va a estar el fin de semana

Alerta amarilla por vientos
Alerta amarilla por vientos para este domingo en Jujuy

Alerta amarilla por vientos para este domingo en Jujuy

Zonas afectadas

La alerta abarca a los departamentos de la Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya y Yavi, además de la Puna de Susques.

En estas áreas, el SMN anticipó que el fenómeno se registrará con mayor intensidad entre la tarde y la noche del lunes, y volverá a tener presencia durante la jornada del martes, principalmente en horas de la tarde.

Qué significa la alerta amarilla

El nivel amarillo implica que el área puede verse afectada por vientos de intensidad moderada a fuerte, con capacidad de provocar reducción de la visibilidad, dificultades para circular y posibles daños menores.

En este contexto, el SMN recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, tener precaución al conducir —especialmente en rutas de altura— y evitar actividades al aire libre que puedan resultar riesgosas.

Tiempo
Alerta amarilla por tormentas en Jujuy

Alerta amarilla por tormentas en Jujuy

Condiciones en el resto de la provincia

Mientras la zona de la Puna se verá afectada por ráfagas intensas, el resto del territorio provincial se mantendrá con niveles de tranquilidad, sin alertas activas. No se esperan lluvias ni nevadas para estos días, aunque las temperaturas podrían descender levemente durante las noches.

Recomendaciones oficiales

El SMN aconseja:

  • Informarse a través de los canales oficiales antes de viajar o realizar actividades al aire libre.

  • Evitar la exposición directa al viento en zonas descampadas.

  • Asegurar chapas, techos y elementos sueltos que puedan ser arrastrados.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Alerta amarilla por vientos: qué significa y qué zonas de Jujuy afecta

Rige alerta amarilla para Jujuy: qué zonas serán afectadas y cómo va a estar el fin de semana

Hay alerta amarilla por fuertes vientos en Jujuy: en qué zonas

Hay alerta amarilla en Jujuy por vientos de hasta 70 km/h: en qué zonas

Comunicado del Frente Primero Jujuy Avanza sobre la renuncia de José Luis Espert

Lo que se lee ahora
Accidente en Pampichuela: un auto cayó al vacío con seis personas a bordo (imagen ilustrativa) 
Trágico.

Un auto cayó al vacío en Jujuy: un muerto y cinco heridos graves

Por  Agustín Weibel

Las más leídas

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Accidente en Pampichuela: un auto cayó al vacío con seis personas a bordo (imagen ilustrativa) 
Trágico.

Un auto cayó al vacío en Jujuy: un muerto y cinco heridos graves

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025
Economía.

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025

Gimnasia de Jujuy enfrentará a San Miguel.
Fútbol.

Cuándo juegan Gimnasia de Jujuy y San Miguel por el reducido de la Primera Nacional

Sin clases.
Atención.

El martes 7 no habrá clases en Jujuy: todos los detalles

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel