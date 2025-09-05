Rige alerta amarilla para Jujuy: qué zonas serán afectadas y cómo va a estar el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos para la región de la Puna de Susques. La advertencia alcanza este viernes 5 de septiembre durante la tarde y noche, y se repetirá el domingo 7, principalmente en horas de la tarde.

Según el organismo, estas condiciones pueden generar reducción de la visibilidad, dificultades para la circulación vehicular y complicaciones en actividades al aire libre. Se recomienda a la población mantenerse informada, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y evitar traslados innecesarios en zonas afectadas.

Alerta amarilla Alerta amarilla Qué implica el alerta amarilla En el área cordillerana se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos.

Recomendaciones 1- Evitá actividades al aire libre.

2- Asegurá los elementos que puedan volarse. 3- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono. Pronóstico extendido para el fin de semana en Jujuy El tiempo en la provincia de Jujuy se mantendrá fresco en las mañanas, con jornadas templadas hacia la tarde: Viernes 5: mínima de 9°C y máxima de 16°C, cielo mayormente nublado y sin probabilidades de lluvia.

Sábado 6: mínima de 4°C y máxima de 19°C, con nubosidad variable.

Domingo 7: mínima de 4°C y máxima de 22°C, cielo mayormente nublado y alerta por vientos en sectores de la Puna. Para el inicio de la próxima semana, se anticipa un ascenso progresivo de las temperaturas, alcanzando los 25°C entre lunes y martes, y llegando a los 30°C el miércoles.

