viernes 05 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de septiembre de 2025 - 08:31
El tiempo.

Rige alerta amarilla para Jujuy: qué zonas serán afectadas y cómo va a estar el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional anunció alerta amarilla por vientos para Jujuy. En cuanto a las temperaturas, no subirán demasiado el fin de semana.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Rige alerta amarilla para Jujuy: qué zonas serán afectadas y cómo va a estar el fin de semana

Rige alerta amarilla para Jujuy: qué zonas serán afectadas y cómo va a estar el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos para la región de la Puna de Susques. La advertencia alcanza este viernes 5 de septiembre durante la tarde y noche, y se repetirá el domingo 7, principalmente en horas de la tarde.

Lee además
El SMN emitió alerta amarilla por vientos: qué significa y qué zonas de Jujuy afecta
Fin de semana.

Alerta amarilla por vientos fuertes y máxima de 27 °C en Jujuy
Rige alerta amarilla por vientos para Jujuy: cómo va a estar el fin de semana

Alerta amarilla en Jujuy por vientos de hasta 100 km por hora para este domingo: en qué zonas

Según el organismo, estas condiciones pueden generar reducción de la visibilidad, dificultades para la circulación vehicular y complicaciones en actividades al aire libre. Se recomienda a la población mantenerse informada, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y evitar traslados innecesarios en zonas afectadas.

Alerta amarilla
Alerta amarilla

Alerta amarilla

Qué implica el alerta amarilla

En el área cordillerana se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos.

Recomendaciones

1- Evitá actividades al aire libre.

2- Asegurá los elementos que puedan volarse.

3- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Pronóstico extendido para el fin de semana en Jujuy

El tiempo en la provincia de Jujuy se mantendrá fresco en las mañanas, con jornadas templadas hacia la tarde:

  • Viernes 5: mínima de 9°C y máxima de 16°C, cielo mayormente nublado y sin probabilidades de lluvia.

  • Sábado 6: mínima de 4°C y máxima de 19°C, con nubosidad variable.

  • Domingo 7: mínima de 4°C y máxima de 22°C, cielo mayormente nublado y alerta por vientos en sectores de la Puna.

Para el inicio de la próxima semana, se anticipa un ascenso progresivo de las temperaturas, alcanzando los 25°C entre lunes y martes, y llegando a los 30°C el miércoles.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Alerta amarilla por vientos fuertes y máxima de 27 °C en Jujuy

Alerta amarilla en Jujuy por vientos de hasta 100 km por hora para este domingo: en qué zonas

Tormenta de Santa Rosa: hay inundaciones y alerta por tormentas en varias provincias del país

¿Qué provincias están en alerta por la tormenta de Santa Rosa?

Alerta amarilla por vientos: qué significa y qué zonas de Jujuy afecta

Lo que se lee ahora
Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy. video
Atención.

Academia de Oficios en Jujuy: cómo inscribirse a los cursos gratuitos con rápida salida laboral

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

La Quiaca.
La Quiaca.

FNE 2025: suspendieron la elección departamental de Yavi por duelo

Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy. video
Atención.

Academia de Oficios en Jujuy: cómo inscribirse a los cursos gratuitos con rápida salida laboral

Se trata de Villa La Punta, un pueblo ubicado en Santiago del Estero. video
Turismo.

Para desconectar: visitá este pueblo escondido de Santiago del Estero premiado

Gendarmería incautó 417 kilos de cocaína en un camión Volvo en Senda Hachada. Hay ocho detenidos y allanamientos en Salta y Santiago del Estero.
Salta.

Gendarmería secuestró más de 400 kilos de cocaína ocultos en un camión

Desarticulan en Perico una banda que hacía salideras bancarias
Policiales.

Desarticulan en Perico una banda que hacía salideras bancarias

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel