domingo 31 de agosto de 2025

31 de agosto de 2025 - 10:29
Clima.

Tormenta de Santa Rosa: hay inundaciones y alerta por tormentas en varias provincias del país

La Tormenta de Santa Rosa, fenómeno climático tradicional de fines de agosto en Argentina, ha generado alertas en varias provincias este año.

Por  Verónica Pereyra
Tormenta de lluvia

Tormenta de lluvia  

En Mendoza, Defensa Civil registró 270 incidentes en pocas horas, con árboles caídos, viviendas anegadas, postes derribados y más de 150 personas asistidas. El departamento más golpeado fue Tunuyán, donde 15 casas quedaron bajo agua y se montó un operativo social para asistir a 150 vecinos afectados. En Santa Rosa, otras 30 personas también recibieron ayuda tras las inundaciones. La tormenta también provocó árboles caídos, voladuras de techos, postes derribados, filtraciones y calles cubiertas de granizo en distintos puntos de la provincia, incluyendo San Rafael, Tupungato, Rivadavia, Luján de Cuyo, General Alvear, San Carlos, Maipú y Guaymallén.

Además, la tormenta afectó a otras provincias del norte y Cuyo, como San Juan, Tucumán, Catamarca y Salta, con granizo, lluvias intensas y aguanieve en algunas zonas.

Reporte que nos envían desde Bardas Blancas, Malargüe, Mendoza. Intensa nevada en el sector. V
Intensa nevada en Malargüe, Mendoza.

Intensa nevada en Malargüe, Mendoza.

Este domingo es la jornada de mayor impacto. Se registran lluvias persistentes y tormentas aisladas durante todo el día, especialmente en Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza y el este de La Rioja y San Juan. En algunas zonas, la acumulación de agua ya supera los 100 milímetros, acompañada de ráfagas de viento de hasta 90 km/h. La actividad eléctrica es intensa en regiones del centro del país, y la precipitación continuará durante la madrugada del lunes, disipándose alrededor del mediodía.

image
Tormenta de Santa Rosa

Tormenta de Santa Rosa

Por qué se produce la tormenta de Santa Rosa

El fenómeno se produce por un sistema de baja presión que recorre la franja central del país, generando un período de lluvias y tormentas que afecta tanto al AMBA como al resto de las provincias mencionadas. El SMN precisó que los valores de precipitación acumulada oscilan entre 20 y 120 mm, aunque en sectores puntuales podrían superar los 150 mm.

image
Tiempo para 1 de Septiembre

Tiempo para 1 de Septiembre

En paralelo, el organismo difundió el pronóstico trimestral para septiembre, octubre y noviembre: la mayor parte del país tendrá temperaturas por encima de lo normal, con probabilidades de hasta el 50% en algunas regiones del sudoeste de Buenos Aires, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Chubut. En la Patagonia se espera un período más seco, mientras que en Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy las precipitaciones podrían superar los valores habituales.

image
Tiempo para 31 de Agosto

Tiempo para 31 de Agosto

¿Por qué se llama “tormenta de Santa Rosa”?

La creencia sostiene que existe una tormenta que afecta a buena parte de la Argentina cerca del día en que se celebra a Santa Rosa de Lima, patrona de la capital de Perú y de América Latina.

La historia nace con la fe de esta mujer, quien con su oración logró impedir el desembarco de una misión pirata en su ciudad natal, al desencadenar una tormenta a fuerza de plegarias realizadas en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario de Lima.

Esta figura murió 24 de agosto de 1617, que coincide con las fiestas de San Bartolomé. Por lo tanto, se decidió en su momento otorgarle como fecha de conmemoración el 30 de agosto tras su canonización por parte del Papa Clemente X.

Por eso, su figura atraviesa el final del octavo mes del año, y cualquier lluvia que ocurra entre los últimos días de agosto y los primeros de septiembre en la Argentina es adjudicada a la tormenta de Santa Rosa, una tradición que se cumple en algunos años, y en otros pasa desapercibida.

