martes 26 de agosto de 2025

26 de agosto de 2025 - 09:52
La historia del mito.

¿Por qué el día de Santa Rosa es especial para cortarse el pelo?

Cada 30 de agosto se repite una tradición curiosa, no solo la tormenta de Santa Rosa, sino el mito del corte de pelo.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Santa Rosa tuvo muchos pretendientes, y ella quería dedicarse por completo a Dios, lo que la llevó a cortarse el pelo para evitar distracciones y dedicarse completamente a su vida espiritual.

Santa Rosa tuvo muchos pretendientes, y ella quería dedicarse por completo a Dios, lo que la llevó a cortarse el pelo para evitar distracciones y dedicarse completamente a su vida espiritual.

Jujuy - Datos del SMN para el sábado 30 de agosto, día de la "tormenta de Santa Rosa de Lima"

Jujuy - Datos del SMN para el sábado 30 de agosto, día de la "tormenta de Santa Rosa de Lima"

 

Pronóstico extendido para la provincia de Córdoba

Pronóstico extendido para la provincia de Córdoba

Tormenta de Santa Rosa de Lima en AMBA

Tormenta de Santa Rosa de Lima en AMBA

La tormenta de Santa Rosa está asociada a la festividad de Santa Rosa de Lima, que se celebra el 30 de agosto. (Fuente: archivo)

 La tormenta de Santa Rosa está asociada a la festividad de Santa Rosa de Lima, que se celebra el 30 de agosto. (Fuente: archivo)

Mito y tradición.

Qué es la Tormenta de Santa Rosa y cuándo llegaría a Jujuy
Economía.

ANSES: quienes recibirán una ayuda económica en los últimos días de agosto

Santa Rosa: entre tijeras y tormentas, el mito que regresa cada agosto

Santa Rosa de Lima, patrona de América y Filipinas, fue una mujer de gran devoción. Desde joven se cortaba el cabello como símbolo de entrega a Dios y usaba una corona de espinas, imitando a Cristo. También se cuenta que lo donaba a los pobres y enfermos. Por eso, el gesto de “pasar la tijera” cada 30 de agosto quedó asociado a un acto de fe, renovación y protección.

tormenta de Santa Rosa
La tormenta de Santa Rosa está asociada a la festividad de Santa Rosa de Lima, que se celebra el 30 de agosto. (Fuente: archivo)

La tormenta de Santa Rosa está asociada a la festividad de Santa Rosa de Lima, que se celebra el 30 de agosto. (Fuente: archivo)

La tormenta que ahuyentó piratas

De la mano de Santa Rosa aparece otro mito: la famosa Tormenta de Santa Rosa. Su origen está en Lima, en 1615, cuando un ataque pirata se vio frustrado por una fuerte tormenta. Los fieles atribuyeron el fenómeno a las oraciones de Isabel Flores de Oliva (Santa Rosa). Desde entonces, cada fin de agosto la gente espera que el cielo se agite.

Tormenta de Santa Rosa - Jujuy
Jujuy - Datos del SMN para el sábado 30 de agosto, día de la

Jujuy - Datos del SMN para el sábado 30 de agosto, día de la "tormenta de Santa Rosa de Lima"

¿Mito o meteorología? Qué dice el SMN

Aunque el relato religioso le da un aire milagroso, la explicación científica es mucho más terrenal. A fines de agosto, la atmósfera en Sudamérica se vuelve inestable: aire cálido y húmedo del norte se encuentra con frentes fríos que aún circulan. Esa “pelea” genera condiciones ideales para lluvias intensas y tormentas eléctricas, especialmente en la zona central del país.

SMN - tormenta de santa rosa Cordoba
Pronóstico extendido para la provincia de Córdoba

Pronóstico extendido para la provincia de Córdoba

Estadísticas en mano

¿Pasa siempre? No. En Buenos Aires, por ejemplo, solo en 10 de los últimos 113 años hubo tormenta eléctrica exactamente el 30 de agosto. Pero si se amplía la ventana a cinco días antes o después, la probabilidad supera el 50%. En otras palabras, no siempre llega puntual, pero usualmente aparece alguna lluvia durante estos días y se le atribuye a Santa Rosa de Lima.

Tormenta de Santa Rosa de Lima en AMBA
Tormenta de Santa Rosa de Lima en AMBA

Tormenta de Santa Rosa de Lima en AMBA

Qué esperar este 2025

Este año la naturaleza parece alinearse con la leyenda. Los pronósticos anticipan un proceso de ciclogénesis en el centro del país. Lluvias, chaparrones y tormentas en Córdoba, Buenos Aires y Mendoza entre el 29 y el 31 de agosto. Incluso se esperan nevadas en la cordillera. Una coincidencia llamativa entre la fe y la ciencia.

Un mito que sigue vivo

Así, entre paraguas y tijeras, cada 30 de agosto se mezclan tradición y meteorología. Mientras algunos van a la peluquería para asegurar un cabello fuerte, otros miran al cielo esperando rayos y truenos. Lo cierto es que, más allá de la precisión científica, la Tormenta de Santa Rosa ya forma parte del calendario popular argentino, y cada año vuelve a recordarnos que la fe y la naturaleza pueden entrelazarse de maneras sorprendentes.

