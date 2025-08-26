martes 26 de agosto de 2025

26 de agosto de 2025 - 13:07
Caso Maradona.

La jueza Julieta Makintach irá a juicio político por el escándalo del documental

El Jurado de Enjuiciamiento aceptó la acusación contra la magistrada, la suspendió de su cargo y le redujo el sueldo al 40%.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Los videos de la jueza del escándalo que confirmarían su vínculo con un documental del juicio por Maradona.
La jueza Julieta Makintach fue apartada del juicio por la muerte de Diego Maradona.
Con esta resolución, Makintach quedó suspendida de sus funciones y pasará a cobrar solo el 40% de su salario. Además, no podrá renunciar a su cargo mientras dure el proceso. El fallo se conoció tras el rechazo de los tres planteos que la defensa había presentado el lunes para intentar frenar la audiencia.

Entre los recursos denegados estaba la recusación a la presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan, por supuesta falta de imparcialidad. También se había cuestionado la designación de los reemplazos en el tribunal y se pidió que fueran incluidos los otros dos jueces que integraban el proceso en ese momento, Maximiliano Savarino y Verónica Mara Di Tomasso.

La defensa sostuvo que se habían violado plazos y procedimientos, lo que generaba una “nulidad absoluta del proceso” y afectaba el derecho al juez natural. Sin embargo, el Jurado de Enjuiciamiento descartó esas objeciones y avanzó con el juicio político.

"Justicia Divina" el documental de la jueza en la causa de Diego Maradona

El caso estalló cuando se conoció la participación de Makintach en el documental “Justicia Divina”, lo que motivó la anulación del primer juicio por la muerte de Maradona y la apertura de un nuevo proceso en San Isidro. La magistrada niega haber intervenido directamente en la filmación y asegura que solo brindó una entrevista, fuera de su horario laboral.

En su defensa, Makintach afirmó que las imputaciones son “infundadas” y que el registro audiovisual no fue clandestino, sino conocido por todos los integrantes del tribunal. Además, insistió en que las decisiones judiciales se tomaron de manera colegiada, por lo que no corresponde individualizar responsabilidades.

Mientras tanto, el proceso por la muerte de Maradona continúa en el Tribunal de San Isidro con nuevos jueces. La situación de Makintach, en cambio, quedó en manos del Jurado de Enjuiciamiento, que deberá resolver si la magistrada incurrió en conductas que justifiquen su destitución.

