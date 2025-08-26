La jueza Julieta Makintach irá a juicio político por el escándalo del documental

La jueza Julieta Makintach fue enviada a juicio político tras el escándalo por el documental “Justicia Divina”, filmado durante el proceso judicial por la muerte de Diego Maradona. La decisión fue adoptada por unanimidad por la Comisión del Jurado de Enjuiciamiento, que consideró admisible la acusación en su contra.

Con esta resolución, Makintach quedó suspendida de sus funciones y pasará a cobrar solo el 40% de su salario. Además, no podrá renunciar a su cargo mientras dure el proceso. El fallo se conoció tras el rechazo de los tres planteos que la defensa había presentado el lunes para intentar frenar la audiencia.

Entre los recursos denegados estaba la recusación a la presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan, por supuesta falta de imparcialidad. También se había cuestionado la designación de los reemplazos en el tribunal y se pidió que fueran incluidos los otros dos jueces que integraban el proceso en ese momento, Maximiliano Savarino y Verónica Mara Di Tomasso.

La defensa sostuvo que se habían violado plazos y procedimientos, lo que generaba una “nulidad absoluta del proceso” y afectaba el derecho al juez natural. Sin embargo, el Jurado de Enjuiciamiento descartó esas objeciones y avanzó con el juicio político.

La jueza Julieta Makintach fue apartada del Tribunal Oral La jueza Julieta Makintach fue apartada del Tribunal Oral "Justicia Divina" el documental de la jueza en la causa de Diego Maradona El caso estalló cuando se conoció la participación de Makintach en el documental “Justicia Divina”, lo que motivó la anulación del primer juicio por la muerte de Maradona y la apertura de un nuevo proceso en San Isidro. La magistrada niega haber intervenido directamente en la filmación y asegura que solo brindó una entrevista, fuera de su horario laboral. En su defensa, Makintach afirmó que las imputaciones son “infundadas” y que el registro audiovisual no fue clandestino, sino conocido por todos los integrantes del tribunal. Además, insistió en que las decisiones judiciales se tomaron de manera colegiada, por lo que no corresponde individualizar responsabilidades. Mientras tanto, el proceso por la muerte de Maradona continúa en el Tribunal de San Isidro con nuevos jueces. La situación de Makintach, en cambio, quedó en manos del Jurado de Enjuiciamiento, que deberá resolver si la magistrada incurrió en conductas que justifiquen su destitución.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.