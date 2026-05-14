El FMI tratará la revisión del acuerdo con Argentina la próxima semana y habilitaría un nuevo desembolso

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que la próxima semana analizará la revisión del programa acordado con Argentina , un paso clave para destrabar un nuevo desembolso de fondos previsto en el marco del acuerdo vigente.

De acuerdo a lo informado por el organismo, la revisión correspondiente será tratada en los próximos días, lo que abre la posibilidad de que se habilite el giro de dinero una vez que el Directorio avance con la evaluación.

Esta instancia es determinante porque el desembolso está atado al cumplimiento de metas y compromisos asumidos en el programa, y su aprobación suele ser el paso final antes de que los fondos ingresen al país.

Qué implica la revisión para el desembolso

La revisión funciona como un “control” del acuerdo: el FMI evalúa el desarrollo del plan económico y la evolución de variables como el frente fiscal, la acumulación de reservas y otros objetivos pactados. Con el visto bueno, se destraba el tramo de financiamiento pendiente.

En este contexto, la confirmación de que el tema será abordado la próxima semana apunta a dar previsibilidad sobre el calendario de pagos y la continuidad del programa.

Qué se espera para los próximos días

Si el Directorio aprueba la revisión, el desembolso quedaría habilitado formalmente y se avanzaría con la acreditación de los fondos. Mientras tanto, el mercado y el Gobierno seguirán de cerca el resultado de la evaluación por el impacto que tiene en el esquema financiero y en las reservas.