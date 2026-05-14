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14 de mayo de 2026 - 14:02
País.

Salta aprobó una Ley contra los escapes libres de las motos

La normativa, aprobada por la Cámara de Diputados de Salta, busca sancionar a quienes circulen con escapes libres y provoquen ruidos molestos en la vía pública.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
CAÑOS DE ESCAPE

La Cámara de Diputados de Salta dio media sanción este martes a un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones contra motociclistas y automovilistas que circulen con escapes libres y provoquen ruidos molestos en la vía pública. La iniciativa deberá regresar ahora al Senado provincial para su revisión definitiva.

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El proyecto surge como respuesta a una problemática que genera reclamos constantes en distintos puntos de la provincia, principalmente por motocicletas con caños de escape modificados que superan ampliamente los niveles permitidos de ruido.

Arresto a los infractores

Durante el debate parlamentario, el diputado por General Güemes, Germán Rallé, sostuvo que la propuesta apunta a “resolver una conducta de molestias permanentes” y advirtió sobre el impacto de la contaminación sonora en personas enfermas, niños con autismo y animales. “Hay motociclistas irresponsables que no piensan en el respeto hacia el otro y usan escapes libres que superan los decibeles normales que puede soportar una persona”, expresó.

Caños de escapes
Salta: Ley contra los ca&ntilde;os de escapes

Salta: Ley contra los caños de escapes

El legislador explicó además que la Cámara decidió incorporar las sanciones directamente al Código Contravencional de la provincia para facilitar su aplicación. Entre las medidas previstas se contemplan multas económicas, decomiso de caños de escape y hasta arrestos para los infractores.

Por su parte, la diputada oranense Patricia Hucena destacó que la iniciativa “busca dar una respuesta concreta a un reclamo de toda la provincia” y valoró que la norma incluya controles, campañas de concientización y sanciones.

En tanto, la diputada capitalina Fernanda Domínguez puso el foco en el impacto que estos ruidos generan en personas con discapacidad. “No es solo una incomodidad, es una afectación grave para la salud de muchas personas”, afirmó, al tiempo que cuestionó que el proyecto no haya sido girado previamente a una comisión vinculada a discapacidad.

Salud y contaminación sonora

Desde el ámbito sanitario también respaldaron la propuesta. El diputado y médico Juan José Esteban enumeró las consecuencias de la contaminación sonora, entre ellas trastornos del sueño, tinnitus, cardiopatías, problemas mentales e hipersensibilidad auditiva.

CAÑOS DE ESCAPE

En uno de los discursos más duros de la jornada, el diputado Eduardo Virgili calificó como “insoportable” la situación generada por quienes producen este tipo de ruidos en la vía pública.

La futura normativa otorgaría mayores facultades a la Policía de Salta y a los organismos de Seguridad Vial para realizar controles y aplicar sanciones en todo el territorio provincial.

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