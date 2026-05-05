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5 de mayo de 2026 - 12:36
País.

Salta prevé arrestos para padres de menores que accedan a armas

El Senado local dio media sanción a un proyecto que establece sanciones en casos donde menores de edad accedan, exhiban o utilicen armas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Siguen las amenazas de tiroteo en escuelas de Salta&nbsp;

Siguen las amenazas de tiroteo en escuelas de Salta 

La iniciativa aprobada en la Cámara de Senadores de la provincia de Salta surge tras las recientes amenazas de tiroteos en escuelas y la detección de objetos peligrosos en ámbitos educativos. La iniciativa establece sanciones en casos donde menores de edad accedan, exhiban o utilicen armas.

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El proyecto incorpora la figura de “almacenamiento negligente” al Código Contravencional provincial, con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo. La propuesta fue impulsada por la senadora Alejandra Navarro, quien planteó la necesidad de reforzar la responsabilidad de los adultos en el resguardo de armamento.

MULTAS PARA LOS PADRES

Según el texto aprobado, los adultos que no garanticen condiciones seguras de almacenamiento podrán enfrentar sanciones de hasta 30 días de arresto o multas. En casos agravados —cuando el menor transporte, exhiba o utilice el arma— las penas podrían alcanzar hasta 200 días de arresto.

La normativa también establece obligaciones específicas, como mantener las armas descargadas, guardadas bajo llave y con las municiones almacenadas en un lugar separado. Además, los responsables legales deberán asumir los costos de eventuales operativos policiales o sanitarios derivados de incidentes o amenazas.

El Gobierno bajó la edad mínima para portar armas a 18 años.
Uso y exhibici&oacute;n de armas&nbsp;

Uso y exhibición de armas

Otro punto relevante es que las autoridades escolares estarán facultadas para informar a la Justicia si detectan indicios de que un estudiante podría tener acceso a armas en su entorno familiar.

La iniciativa, de carácter preventivo, busca evitar hechos de violencia en instituciones educativas antes de que escalen a situaciones penales. Tras su aprobación en la Cámara Alta, el proyecto fue girado a la Cámara de Diputados de la provincia para su tratamiento y eventual sanción definitiva.

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