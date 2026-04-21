martes 21 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de abril de 2026 - 10:11
País.

Extendieron los controles en escuelas de Salta por el aumento de amenazas de tiroteo

El aumento de amenazas por tiroteo en escuelas de Salta, obligó a las autoridades a reforzar los controles y activar los protocolos de seguidad.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Refuerzan los controles en escuelas de Salta tras las amenazas de tiroteo&nbsp;

Refuerzan los controles en escuelas de Salta tras las amenazas de tiroteo 

Lee además
Detenidos en Salta por las amenazas de tiroteo en las  escuelas.
País.

Amenazas en colegios de Salta: ya hay detenidos y crece la alarma en las escuelas
amenazas de tiroteo en escuelas de jujuy: regulan el uso de celulares, que cambia desde el lunes
Educación.

Amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy: regulan el uso de celulares, qué cambia desde el lunes

Los hechos afectaron a varios establecimientos, entre ellos los colegios Dr. René Favaloro, Madre Teresa de Calcuta, Jesús de Praga, Perito Moreno y De Jesús, lo que llevó a activar protocolos de seguridad en distintos puntos de la ciudad y la provincia.

Extendieron los controles en escuelas de Salta por el aumento de amenazas de tiroteo
Siguen las amenazas de tiroteo en escuelas de Salta

Siguen las amenazas de tiroteo en escuelas de Salta

Mensajes, imágenes y amenazas

Uno de los casos más sensibles ocurrió en el colegio Favaloro, donde un alumno envió un mensaje advirtiendo sobre un supuesto tiroteo acompañado por la imagen de un arma, que luego se comprobó que era tomada de internet. Situaciones similares se repitieron en otros establecimientos, donde también aparecieron advertencias escritas en baños.

Las autoridades indicaron que, en muchos casos, fueron los propios padres quienes alertaron a las instituciones, lo que permitió activar rápidamente los protocolos correspondientes.

Requisas y presencia policial

Ante la escalada de amenazas, los colegios implementaron medidas más estrictas de control. En el Perito Moreno, más de 400 alumnos fueron sometidos a revisiones de mochilas con presencia policial, mientras que en otras instituciones se prohibió el ingreso con bolsos o se retuvieron en la dirección.

Además, se reforzó la presencia de efectivos dentro y en los alrededores de los establecimientos, e incluso se modificaron rutinas escolares para prevenir cualquier situación de riesgo.

Avance de la Justicia

La Justicia ya interviene en varios de los casos, con imputaciones a estudiantes, detenciones y demoras. Las causas se investigan bajo la figura de intimidación pública, contemplada en el Código Penal.

Desde el Ministerio de Educación confirmaron que algunas amenazas incluyeron imágenes de armas, lo que derivó en medidas judiciales más severas como allanamientos y detenciones de menores.

“Efecto contagio” y preocupación oficial

Autoridades educativas advirtieron que el fenómeno podría estar vinculado a un “efecto contagio” entre adolescentes, impulsado por la difusión de estos casos. En ese sentido, remarcaron que no se trata de bromas y que este tipo de conductas puede constituir un delito.

Según datos preliminares, ya se registraron decenas de activaciones de protocolos en escuelas de Salta, una cifra que genera fuerte preocupación en el ámbito educativo y de seguridad.

Un clima de temor en las escuelas

Más allá de los resultados de los operativos, el impacto se refleja en la vida cotidiana de las instituciones: controles reforzados, cambios en la organización escolar, suspensión de actividades y un clima de temor que afecta a estudiantes, docentes y familias.

En varios casos, padres decidieron retirar a sus hijos de los establecimientos ante la circulación de amenazas, lo que evidencia el nivel de preocupación que atraviesa actualmente a la comunidad educativa.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Amenazas en colegios de Salta: ya hay detenidos y crece la alarma en las escuelas

Amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy: regulan el uso de celulares, qué cambia desde el lunes

Reportaron más de 70 amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy

Amenazas de tiroteo en escuelas: "Garantizamos la seguridad para que concurran tranquilamente a las aulas"

Femicidio en Salta: la respuesta que recibió Mercedes Kvedaras cuando pidió ayuda

Lo que se lee ahora
Menos días de clase (Foto ilustrativa)
País.

Lanzan #ArgentinaALaEscuela, una campaña para visibilizar la pérdida de días de clase

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Vecinos denuncian olor nauseabundo en Juan Galán
Jujuy.

Vecinos denuncian olor nauseabundo en Juan Galán

Amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy: regulan el uso de celulares, qué cambia desde el lunes video
Educación.

Amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy: regulan el uso de celulares, qué cambia desde el lunes

Un colectivo perdió una rueda en pleno centro y terminó chocando contra un auto video
Jujuy.

Un colectivo perdió una rueda en pleno centro y terminó chocando contra un auto

Una camioneta quedó cruzada en Puente San Martín sentido al centro
Jujuy.

Perdió el control y chocó contra el puente San Martín

Accidente en Coranzulí. video
Policiales.

Cortaron la ruta 9 por un choque entre un colectivo y un camión en Coranzulí

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel