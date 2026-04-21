Refuerzan los controles en escuelas de Salta tras las amenazas de tiroteo

La provincia de Salta atraviesa una creciente preocupación por una seguidilla de amenazas de tiroteos en escuelas secundarias. En los últimos días se registraron nuevos episodios que encendieron la alarma, con mensajes difundidos en grupos de WhatsApp, pintadas en baños e incluso imágenes de armas que circularon entre estudiantes.

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Los hechos afectaron a varios establecimientos, entre ellos los colegios Dr. René Favaloro, Madre Teresa de Calcuta, Jesús de Praga, Perito Moreno y De Jesús, lo que llevó a activar protocolos de seguridad en distintos puntos de la ciudad y la provincia.

Extendieron los controles en escuelas de Salta por el aumento de amenazas de tiroteo

Uno de los casos más sensibles ocurrió en el colegio Favaloro, donde un alumno envió un mensaje advirtiendo sobre un supuesto tiroteo acompañado por la imagen de un arma, que luego se comprobó que era tomada de internet. Situaciones similares se repitieron en otros establecimientos, donde también aparecieron advertencias escritas en baños.

Las autoridades indicaron que, en muchos casos, fueron los propios padres quienes alertaron a las instituciones, lo que permitió activar rápidamente los protocolos correspondientes.

Requisas y presencia policial

Ante la escalada de amenazas, los colegios implementaron medidas más estrictas de control. En el Perito Moreno, más de 400 alumnos fueron sometidos a revisiones de mochilas con presencia policial, mientras que en otras instituciones se prohibió el ingreso con bolsos o se retuvieron en la dirección.

Además, se reforzó la presencia de efectivos dentro y en los alrededores de los establecimientos, e incluso se modificaron rutinas escolares para prevenir cualquier situación de riesgo.

Avance de la Justicia

La Justicia ya interviene en varios de los casos, con imputaciones a estudiantes, detenciones y demoras. Las causas se investigan bajo la figura de intimidación pública, contemplada en el Código Penal.

Desde el Ministerio de Educación confirmaron que algunas amenazas incluyeron imágenes de armas, lo que derivó en medidas judiciales más severas como allanamientos y detenciones de menores.

“Efecto contagio” y preocupación oficial

Autoridades educativas advirtieron que el fenómeno podría estar vinculado a un “efecto contagio” entre adolescentes, impulsado por la difusión de estos casos. En ese sentido, remarcaron que no se trata de bromas y que este tipo de conductas puede constituir un delito.

Según datos preliminares, ya se registraron decenas de activaciones de protocolos en escuelas de Salta, una cifra que genera fuerte preocupación en el ámbito educativo y de seguridad.

Un clima de temor en las escuelas

Más allá de los resultados de los operativos, el impacto se refleja en la vida cotidiana de las instituciones: controles reforzados, cambios en la organización escolar, suspensión de actividades y un clima de temor que afecta a estudiantes, docentes y familias.

En varios casos, padres decidieron retirar a sus hijos de los establecimientos ante la circulación de amenazas, lo que evidencia el nivel de preocupación que atraviesa actualmente a la comunidad educativa.