El Indio Solari y Viru, una historia de amor lejos de los flashes

Virginia “Viru” Mones Ruiz fue la compañera del Indio Solari durante más de 40 años, la madre de su único hijo y una figura clave en la vida íntima del artista. Tras la muerte de Carlos Alberto Solari a los 77 años, su historia vuelve a aparecer como una parte esencial del hombre detrás del mito.

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La muerte del Indio Solari provocó una profunda conmoción en la cultura popular argentina . Millones de seguidores volvieron a recorrer sus canciones, entrevistas, silencios y también aspectos de su vida privada que durante décadas permanecieron lejos de la exposición. Entre ellos aparece Viru, la compañera que estuvo a su lado durante más de cuatro décadas y con quien construyó una de las historias de amor más sólidas y discretas del rock nacional.

Mientras el Indio se convertía en una leyenda capaz de convocar multitudes, inspirar generaciones y construir una obra artística única, existía también una vida íntima, familiar y resguardada. En ese lugar estuvo siempre Viru, lejos de los escenarios y casi nunca frente a las cámaras.

La relación entre el Indio y Viru comenzó en 1981 , cuando Los Redonditos de Ricota todavía eran una experiencia contracultural que recién empezaba a tomar forma. Eran años de búsquedas, incertidumbre y proyectos construidos a pulmón. Nadie imaginaba entonces que aquel músico terminaría convertido en una de las figuras más influyentes del rock argentino. Tampoco que Virginia Mones Ruiz sería la persona que lo acompañaría durante el resto de su vida.

El Indio Solari y Viru El Indio Solari y Viru

Desde el comienzo, ambos eligieron un camino alejado de la exposición. No buscaron alimentar el interés de la prensa por su intimidad ni convertir su vida privada en parte del espectáculo. Con el paso de los años, esa decisión se transformó en una forma de proteger lo más valioso: la cotidianeidad, los afectos y el espacio familiar que habían construido juntos.

Viru, Bruno y la vida familiar

En el año 2000 nació Bruno Solari, el único hijo de la pareja. Su llegada marcó una nueva etapa para ambos, en un momento en el que el fenómeno ricotero ya había alcanzado una dimensión enorme y el Indio era una figura central de la cultura argentina.

A pesar de la masividad, puertas adentro la prioridad siguió siendo la familia. Quienes conocieron de cerca al músico siempre destacaron la importancia de Viru en su vida, aunque ella se mantuviera fuera del radar mediático. Su presencia formaba parte de ese círculo íntimo que el cantante protegió con especial cuidado durante décadas.

El acompañamiento durante la enfermedad

Los últimos años de la pareja estuvieron atravesados por uno de los momentos más difíciles: el diagnóstico de Parkinson, que el propio Indio Solari hizo público en 2016. La enfermedad modificó su vida cotidiana y terminó alejándolo definitivamente de los escenarios. En ese proceso, Viru volvió a ocupar un lugar fundamental como sostén, compañía y refugio.

El Indio Solari y Viru El Indio Solari y Viru

Juntos eligieron vivir en Parque Leloir, en Ituzaingó, donde encontraron un espacio de tranquilidad lejos del ruido que rodeaba cada aparición pública del músico. Mientras afuera continuaba el fenómeno popular y el fervor de millones de seguidores, puertas adentro se sostenía una vida más simple, basada en rutinas, afectos y una historia compartida durante décadas.

La vez que Viru habló de su amor

Por su bajo perfil, cada vez que Viru se expresó públicamente sus palabras tuvieron un valor especial para los seguidores del Indio. Una de esas excepciones ocurrió cuando compartió un mensaje que rápidamente se volvió viral. “Nos conocimos promediando el verano del año ’81. Años después, cuando escuché por primera vez Me quedo contigo, por Los Chunguitos, encontré las palabras que describían mi amor. Hoy, 40 años después, lo siguen haciendo”.

La publicación emocionó a los fanáticos porque mostró una parte íntima y humana de una relación que durante años se mantuvo lejos de la mirada pública. En pocas palabras, Viru dejó ver la profundidad de un vínculo construido sobre la lealtad, el tiempo y la compañía mutua.

La mujer detrás del mito

El Indio Solari fue ídolo, poeta urbano, referente generacional y protagonista de algunas de las convocatorias más multitudinarias del rock argentino. Pero detrás de esa figura enorme también existió una historia más sencilla y conmovedora: la de dos personas que eligieron caminar juntas durante toda una vida.

El Indio Solari, Viru y su hijo El Indio Solari, Viru y su hijo

Viru estuvo presente desde los comienzos, cuando todo era incertidumbre; acompañó el crecimiento de un fenómeno irrepetible; compartió la vida familiar y también los años más difíciles de la enfermedad. Alejada de los reflectores, nunca necesitó ocupar el centro de la escena para convertirse en una figura fundamental en la vida del artista.

La historia de amor entre el Indio y Viru revela una parte esencial del músico: detrás de uno de los artistas más influyentes del país hubo siempre una mujer que eligió quedarse. Y quedarse, durante más de cuarenta años, fue también una forma profunda de amar.