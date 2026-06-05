Murió el Indio Solari a los 77 años

La música argentina atraviesa una jornada de profundo impacto tras conocerse la muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari a los 77 años . El emblemático cantante y compositor, considerado una de las figuras más influyentes de la historia del rock nacional, convivió durante la última década con la enfermedad de Parkinson, diagnóstico que él mismo había dado a conocer públicamente años atrás.

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Nacido el 17 de enero de 1949, Solari desarrolló gran parte de su vida en la ciudad de La Plata , donde construyó los cimientos de una carrera artística que dejó una huella imborrable en varias generaciones. Su nombre quedó ligado para siempre a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las bandas más convocantes y populares de la música argentina.

La familia Solari se instaló en La Plata durante la década de 1950. Allí, el joven Carlos comenzó a desarrollar inquietudes artísticas que años más tarde lo llevaron a cruzarse con Eduardo "Skay" Beilinson, socio fundamental en la creación de una propuesta musical que transformó la escena del rock argentino.

A mediados de los años setenta nació Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. En sus primeros tiempos, el grupo presentó una estructura poco convencional, con numerosos músicos que se alternaban en distintas presentaciones y una puesta en escena que combinaba música, teatro y otras expresiones artísticas.

Con el paso de los años, Solari asumió el rol de voz principal, mientras Skay Beilinson lideró la guitarra. Junto a ellos apareció una figura clave para la consolidación del proyecto: Carmen Castro, conocida popularmente como "La Negra Poli", quien se convirtió en la histórica representante del grupo.

El nacimiento de una leyenda llamada Gulp!

El primer gran paso discográfico llegó con "Gulp!", álbum que marcó el inicio oficial de una trayectoria que luego alcanzó dimensiones masivas. La grabación se realizó en 1984 en los estudios de Músicos Independientes Asociados (MIA), propiedad de la familia Vitale.

La producción se financió con recursos obtenidos por la propia banda a partir de sus presentaciones en vivo. En aquel trabajo participaron músicos invitados y colaboradores que aportaron distintas sonoridades a un material que más tarde se transformó en una referencia obligada del rock nacional.

Entre los nombres que formaron parte de aquellas sesiones aparecieron Lito Vitale, Gonzalo "Gonzo" Palacios, Claudia Puyo, Laura Hutton y María Calzada. También intervino Willy Crook, quien años después recordó aquella experiencia como uno de los momentos más importantes de su carrera artística.

La distribución del disco tampoco resultó sencilla. Los integrantes recorrieron locales comerciales para ofrecer personalmente el material y lograr que los comerciantes aceptaran exhibirlo en sus bateas. Esa estrategia artesanal se convirtió en parte de la mística que rodeó a la banda desde sus comienzos.

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Cemento y la construcción de la misa ricotera

La presentación oficial de "Gulp!" tenía fecha prevista para agosto de 1985 en el Teatro Astros. Sin embargo, cambios de programación obligaron a modificar los planes y el grupo terminó llevando el espectáculo a un escenario que luego se transformó en un símbolo del rock argentino: Cemento.

Aquella noche reunió a músicos como el Indio Solari, Skay Beilinson, Semilla Bucciarelli, Tito Fargo, Willy Crook y Piojo Ávalos. El recital dejó momentos que con el tiempo adquirieron carácter histórico para los seguidores de la banda.

En el repertorio sonaron temas que posteriormente alcanzaron estatus de clásicos, entre ellos "La Bestia Pop" y "Superlógico". También aparecieron canciones inéditas para gran parte del público, que empezaba a descubrir una propuesta artística diferente a todo lo que circulaba en el país.

Con el paso de los años, Los Redonditos de Ricota construyeron una identidad única, lejos de los circuitos tradicionales de la industria musical. Esa relación directa con sus seguidores dio origen a un fenómeno cultural que trascendió el ámbito artístico y convirtió al Indio Solari en una de las voces más representativas de la música argentina.