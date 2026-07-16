Matt Damon contó qué cambio físico ya no está dispuesto a repetir por un papel

A lo largo de su trayectoria en el cine , Matt Damon tuvo numerosas transformaciones físicas para dar vida a distintos personajes, afrontando tanto aumentos de peso como importantes descensos según las exigencias de cada proyecto.

No obstante, el intérprete afirmó que existe un límite que ya no piensa volver a cruzar por motivos laborales: realizar cambios corporales extremos que puedan poner en peligro su bienestar o afectar su salud .

En la etapa de preparación para encarnar a Odiseo en La Odisea , la versión cinematográfica dirigida por Christopher Nolan basada en el clásico poema de Homero , Damon redujo su peso de 200 libras (cerca de 90 kilos ) a 167 libras (aproximadamente 75 kilos ).

El intérprete contó que la meta no consistía simplemente en perder kilos , sino en lograr el estado físico necesario para dar credibilidad al personaje del mítico soberano de Ítaca .

“Se trataba más bien de ponerme en muy buena forma física, lo que implica cambiar la dieta, un cambio de estilo de vida completo. Tienes que ser muy, muy consciente de todo lo que introduces en tu cuerpo”, expresó Damon en una entrevista concedida a People.

Además, explicó que ese proceso lo llevó a prestar mucha más atención a su alimentación y a modificar varios de sus hábitos nutricionales. Entre los cambios que incorporó se encontraron la eliminación del gluten y otros ajustes en su forma de comer.

El actor explicó por qué ya no acepta cambios extremos

Con 55 años, el actor llevó adelante esta preparación física junto al entrenador Jason Walsh. Damon remarcó que todo el proceso estuvo cuidadosamente supervisado y que en ningún momento recurrió a prácticas que pudieran comprometer su estado de salud.

“No hice el cambio de una manera poco saludable. Creo que si hubiera hecho lo contrario y hubiera subido de peso, habría sido peligroso y no es algo que volveré a hacer. Me sentí cómoda haciéndolo antes en mi vida”, sostuvo. En ese sentido, explicó que hoy descarta la posibilidad de incrementar su peso para interpretar un personaje, ya que considera que ese tipo de transformación puede tener efectos perjudiciales sobre el organismo.

Vale recordar que, en 2008, Matt Damon sumó aproximadamente 30 libras (unos 13 kilos) para dar vida a Mark Whitacre, el empresario que se convirtió en informante, en la película The Informant!, bajo la dirección de Steven Soderbergh.

En ese proyecto, el actor transformó su aspecto físico para asemejarse al personaje. Sin embargo, con el paso del tiempo admitió que este tipo de modificaciones corporales pueden ser mucho más difíciles de revertir de lo que parecen.

Los cambios corporales más exigentes que atravesó

Damon también evocó una charla que mantuvo con Josh Hartnett durante el rodaje de Oppenheimer. Para interpretar al físico Ernest Lawrence, Hartnett ganó alrededor de 15 kilos y luego reveló que su compañero le había advertido sobre lo complejo que podía resultar desprenderse de ese peso una vez finalizado el trabajo.

Como si eso no fuera suficiente, Matt Damon también afrontó una de las transformaciones corporales más exigentes de toda su carrera en sus primeros años dentro de la industria cinematográfica. Para ponerse en la piel de Andrew Ilario, un militar estadounidense con problemas de adicción en Courage Under Fire (1996), película dirigida por Edward Zwick, el actor llevó su peso hasta las 139 libras.

Con el correr del tiempo, Damon fue cambiando su manera de afrontar este tipo de preparaciones. En el caso de Odiseo, eligió un método centrado en el entrenamiento, una alimentación planificada y la modificación de sus hábitos cotidianos, dejando de lado las transformaciones físicas extremas que había realizado en el pasado.

La nueva colaboración entre Damon y Nolan

Con La Odisea, Matt Damon vuelve a trabajar junto a Christopher Nolan por tercera vez, luego de haber compartido proyectos en Interstellar (2014) y Oppenheimer. Según contó el propio actor, se trata del rodaje más exigente que le tocó afrontar a lo largo de su carrera.

La producción, cuyo presupuesto rondaría los 250 millones de dólares, reúne además a un elenco de primer nivel integrado por Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya, Charlize Theron, Jon Bernthal, John Leguizamo, Mia Goth, Elliot Page, Samantha Morton, James Remar y Travis Scott. El estreno en las salas de cine está previsto para el 17 de julio.