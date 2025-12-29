lunes 29 de diciembre de 2025

29 de diciembre de 2025 - 17:12
Streaming.

Así es el notable cambio físico de Matt Damon para el nuevo filme de Christopher Nolan

El reconocido actor siguió un riguroso programa de ejercicio y dieta para encarnar a Ulises en la esperada adaptación de La Odisea. Los detalles.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Matt Damon se prepara para el nuevo filme de Christopher Nolan.

Matt Damon se prepara para el nuevo filme de Christopher Nolan.

Matt Damon volvió a los sets de filmación con un estado físico completamente renovado para interpretar su rol en la más reciente producción de Christopher Nolan. El actor, de 55 años, se entrenó durante varios meses junto a un equipo multidisciplinario para cumplir con las exigencias del guion.

Su preparación para la película La Odisea implicó un plan integral, que combinó rutinas de fuerza con una dieta rigurosamente controlada. La preparación de Damon no fue un esfuerzo aislado, sino el fruto de una colaboración continua entre entrenadores personales, especialistas en nutrición y médicos.

Matt Damon protagoniza La Odisea, lo último de Christopher Nolan.

Según Revista GQ, su amigo Ben Affleck hizo un comentario divertido en una entrevista reciente sobre el nivel de entrega del actor para satisfacer las exigencias de la película. "Tiene la expresión de alguien al que acaban de avisar que hay fotógrafos afuera", señaló Affleck, aludiendo al compromiso de Damon con su intensa rutina.

Un entrenamiento basado en funcionalidad y resistencia

A diferencia de sus preparaciones anteriores, esta vez el entrenamiento puso énfasis en la funcionalidad y la resistencia, dejando de lado el desarrollo de masa muscular excesiva. El experto Juan Ruiz López subrayó que Damon no partió desde cero, ya que posee experiencia física acumulada de papeles anteriores, como Jason Bourne.

La increíble transformación de Matt Damon para protagonizar la nueva película de Christopher Nolan.

El enfoque adoptado en esta ocasión priorizó la precisión y eficiencia de los movimientos, con el objetivo de minimizar el riesgo de lesiones frecuentes en personas mayores de 50 años.

Con el paso de los años, la producción de testosterona y la capacidad de recuperación tienden a disminuir, lo que exige ajustar cuidadosamente los entrenamientos, la alimentación y las horas de descanso. El jefe del equipo técnico enfatizó que el descanso es tan crucial como el ejercicio.

Juan Ruiz López asegura que la base de cualquier rutina para una persona mayor de 50 años debe ser el trabajo de fuerza, para proteger la masa muscular.

“Dormir pocas horas aumentará la producción de cortisol, hormona catabólica que destruye la masa muscular”, explicó López. Asimismo, subrayó la relevancia de garantizar un consumo equilibrado de todos los macronutrientes, especialmente proteínas, y destacó que este control nutricional fue clave para alcanzar los objetivos planteados por Nolan.

La planificación de la dieta permitió que el actor mantuviera un bajo porcentaje de grasa corporal sin sacrificar energía durante las exigentes jornadas de rodaje.

El actor completó un exigente plan de entrenamiento y nutrición que repercutió en su imagen.

El entrenador de Matt Damon: "La fuerza siempre debe ser la base"

Juan Ruiz López afirma que cualquier programa de entrenamiento para mayores de 50 años debe centrarse en ejercicios de fuerza, ya que son fundamentales para preservar la masa muscular. El entrenamiento metabólico de alta intensidad contribuye a quemar calorías de manera efectiva sin poner en riesgo los huesos ni los tejidos musculares.

Christopher Nolan planea su próxima película con Matt Damon.

Además, destacó la relevancia de trabajar el core profundo, incluyendo el transverso y los oblicuos internos, ya que proporciona estabilidad postural y ayuda a prevenir dolores lumbares, más allá del aspecto estético. “Tener esta musculatura bien trabajada también nos ayudará a tener más fuerza y ser más eficientes a la hora de entrenar o correr”, concluyó López.

