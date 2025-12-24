miércoles 24 de diciembre de 2025

24 de diciembre de 2025 - 12:40
Streaming.

Estas son las mejores 7 películas de Navidad para ver este fin de año

¿Ya organizaste tus actividades para estas fechas? Es el momento perfecto para un maratón de películas navideñas para toda la familia.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Las 7 Mejores Películas de Navidad para Maratonear en Familia este Diciembre.

Las 7 Mejores Películas de Navidad para 'Maratonear' en Familia este Diciembre.

 

Los chicos disfrutan de sus vacaciones, el árbol de Navidad brilla con luces y la cena de Nochebuena se prepara con los últimos detalles. Sin dudas, estas fechas son ideales para organizar un maratón de películas navideñas, y por eso acá te proponemos un top 10 de filmes perfectos para ver en familia.

Se trata de clásicos de la Navidad que han ido ganando reconocimiento con el paso del tiempo, ya sea por abordar temas propios de las fiestas o por situar la historia en esta época. Una excelente manera de llenar de espíritu navideño el hogar.

El 25 de diciembre se celebra en todo el mundo la llegada de la Navidad.
Cuál será el primer país en celebrar la Navidad 2025 y cuál el último.

Cuál será el primer país en celebrar la Navidad 2025 y cuál el último.

Para que mantengas viva la magia de la Navidad, te contamos cómo se festeja esta fecha en México y te ofrecemos una cuenta regresiva hasta el 25 de diciembre.

Además, incluimos algunas ideas de obsequios para sorprender a mamá y papá, junto con un resumen del gasto promedio de los mexicanos en la cena navideña y en los regalos.

7 Películas de Navidad para Maratonear en Diciembre

Las 7 Mejores Películas de Navidad.

Grinch

Se trata de una producción cinematográfica de fantasía de Estados Unidos, inspirada en el libro homónimo del Dr. Seuss, publicado en 1957. La dirección estuvo a cargo de Ron Howard, y el elenco principal incluye a Jim Carrey, Taylor Momsen y Kelley.

La historia tiene lugar en Villa Quién, una localidad que celebra la Navidad con entusiasmo, mientras que en las afueras reside el Grinch, un personaje que desprecia las festividades. La trama sigue sus peripecias y planes para arruinar la Navidad.

Embed

Mi Pobre Angelito

Sin duda, una de las sagas navideñas más icónicas, que incluso cuenta con un breve cameo del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en “Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York”.

Esta producción estadounidense fue dirigida por Chris Columbus y tiene como protagonistas a Macaulay Culkin, Joe Pesci y Daniel Stern.

La historia sigue a Kevin, un niño de ocho años que debe defender su hogar de unos ladrones después de que su familia, los McCallister, lo dejara solo al viajar a París para celebrar la Navidad.

Embed

Elf, El Duende

La película cuenta la historia de Buddy, un hombre que, tras ser criado por elfos en el Polo Norte, recibe la oportunidad durante la Navidad de viajar a Nueva York en busca de sus padres biológicos. La dirección estuvo a cargo de Jon Favreau, y en el elenco principal participan Will Ferrell, James Caan y Bob Newhart.

Embed

Santa Clausula

El filme de 1994 fue dirigido por John Pasquin y contó con las actuaciones de Tim Allen, Judge Reinhold y Wendy Crewson. La historia sigue a Scott Calvin, quien descubre que su exesposa y su nuevo marido han fracasado al intentar convencer a su hijo de seis años de que Papá Noel no es real.

En la víspera de Navidad, Scott recibe una visita inesperada de Santa Claus, quien cae en su techo, y tras un viaje al Polo Norte guiado por los renos, termina asumiendo el rol del nuevo Papá Noel.

Embed

El Expreso Polar

Sin lugar a dudas, otro clásico navideño animado, que narra la historia de un niño que aborda un tren mágico rumbo al Polo Norte, con destino a la residencia de Santa Claus, y emprende una travesía que le enseña sobre la importancia de la amistad, el coraje y el verdadero espíritu navideño.

La película fue dirigida por Robert Zemeckis y cuenta con las voces de Tom Hanks, Chris Coppola y Michael Jeter entre sus protagonistas.

Embed

Klaus

Esta producción animada de 2019 se ha consolidado como un clásico moderno, y narra las peripecias de Jasper, un joven cartero, que entabla una amistad inesperada con Klaus, un artesano de juguetes.

La dirección estuvo a cargo de Carlos Martínez López y Sergio Pablos, quienes llevaron esta historia a la pantalla grande.

Embed

El Sabor de la Navidad

Una de las propuestas originales de Vix para disfrutar durante estas fiestas navideñas es esta producción de 2023, que entrelaza tres relatos simultáneos centrados en las celebraciones de Navidad en la Ciudad de México.

El reparto incluye a Mariana Treviño, Armando Hernández, Marco Treviño y Andrés Almeida, mientras que la dirección estuvo bajo la responsabilidad de Alejandro Lozano.

Embed

