Farmacias de turno en Jujuy para Nochebuena y Navidad

Farmacias de Turno en Nochebuena y Navidad

En esta Nochebuena y Navidad de 2025 , contar con la farmacia de turno a mano puede ahorrar tiempo ante cualquier imprevisto. A continuación, el listado por localidad en Jujuy (según los cronogramas oficiales de turnos).

Importante: en varias localidades el turno rota y en otras hay más de una farmacia por día . Si podés, llamá antes de ir , por la demanda de estas fechas.

La Esperanza: Farmacia Nuestro Señor de la Buena Esperanza (R. Leach 20 – 03888-428614)

En el caso de estas localidades, las farmacias funcionarán como "guardia permanente"

