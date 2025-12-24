miércoles 24 de diciembre de 2025

24 de diciembre de 2025 - 11:09
Servicios.

Farmacias de turno en Jujuy para Nochebuena y Navidad

En Nochebuena y Navidad, cuando la mayoría de los servicios funcionan con guardias, saber qué farmacias estarán de turno en cada localidad de Jujuy es clave.

Maria Eugenia Burgos
Por Maria Eugenia Burgos
Farmacias
Farmacias de turno en Jujuy – 24 y 25 de diciembre de 2025

Importante: en varias localidades el turno rota y en otras hay más de una farmacia por día. Si podés, llamá antes de ir, por la demanda de estas fechas.

Localidad Turno 24 de diciembre 2025 Turno 25 de diciembre 2025
San Salvador de Jujuy

San Miguel (Monteagudo 1149) Farmared (Av. Balvín 1515)

Farmatotal (Av. Almirante Brown 998)

Del Alto Comedero (Av. Tte. Farías 1168)

El Salvador (Julio A. Roca 61) • Fátima 2 (Dr. Vidal 1234, local 8)
Abra Pampa Mariela (Sarmiento 512 – 03887-491486) Farma Noah (Sarmiento 74 – 388-4196841)
El Carmen Fosati (Belgrano 45 – 4933206)

Ntra. Sra. del Carmen (Sarmiento 402 – 4933200)
Fraile Pintado La Esperanza (Ruta Nac. 34 – 480324)

Santa Rosa Fraile Pintado (Gurruchaga 538)
Humahuaca San Roque (Córdoba 41 – 421371)

Santa Rita (Salta esq. Buenos Aires – 421312)
Libertador Gral. San Martín

Nueva del Milagro (Av. Libertad 195 – 423607)

Botica III (Av. Pte. Perón esq. Av. Antártida Arg.)

Santa Lucía (Av. Libertad 1917 – 421764)

Sagrado Corazón (Jujuy 757 – 433351)
La Quiaca

Dr. Jorge Uro (Sarmiento 591 – 422230)

Auzza (Lamadrid 446 – 422484)
Monterrico

San Felipe (Córdoba 412 – 5733441)

Virgen de Luján (Jujuy 392)
Palpalá

San Valentín (Av. Libertad 399)

San Esteban 2 (Santa Catalina 147)

Del Pastor (Av. Irigoyen 100)
Perico

Siufi Perico (Av. Éxodo 69) Venecia (Lavalle 137)

San Jorge (Av. Jujuy 599) • Corimayo (Cnel. Arias 488)
San Pedro de Jujuy

Farmapater (Pedro Goyena 5)

Rotger (Güemes 195)

San José 2 (9 de Julio esq. Alsina)

Central (Vélez Sarsfield esq. Sarmiento) La Paz (Alberdi 98)

Savic (Dr. Ovejero 198)
Tilcara

San Agustín (Lavalle 517)

Gral. Belgrano (Rivadavia 527)

Localidades con única farmacia

En el caso de estas localidades, las farmacias funcionarán como "guardia permanente"

  • La Mendieta: Farmacia Hale (Reconquista s/n – 03888-493217)

  • Yuto: Farmacia Del Norte (San Martín s/n – 03886-498577)

  • Susques: Farmacia San Ignacio (Orosmayo s/n – 03883-366666)

  • La Esperanza: Farmacia Nuestro Señor de la Buena Esperanza (R. Leach 20 – 03888-428614)

  • Calilegua: Farmacia San Pantaleón (Av. 25 de Mayo esq. Macedonio Graz – 03886-506123)

