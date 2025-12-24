Farmacias de turno en Jujuy para Nochebuena y Navidad

En esta Nochebuena y Navidad de 2025, contar con la farmacia de turno a mano puede ahorrar tiempo ante cualquier imprevisto. A continuación, el listado por localidad en Jujuy (según los cronogramas oficiales de turnos).
Farmacias de turno en Jujuy – 24 y 25 de diciembre de 2025
Importante: en varias localidades el turno rota y en otras hay más de una farmacia por día. Si podés, llamá antes de ir, por la demanda de estas fechas.
| Localidad
| Turno 24 de diciembre 2025
| Turno 25 de diciembre 2025
|San Salvador de Jujuy
|
San Miguel (Monteagudo 1149) Farmared (Av. Balvín 1515)
Farmatotal (Av. Almirante Brown 998)
|
Del Alto Comedero (Av. Tte. Farías 1168) El Salvador (Julio A. Roca 61) • Fátima 2 (Dr. Vidal 1234, local 8)
| Abra Pampa
| Mariela (Sarmiento 512 – 03887-491486)
|Farma Noah (Sarmiento 74 – 388-4196841)
| El Carmen
| Fosati (Belgrano 45 – 4933206)
|
Ntra. Sra. del Carmen (Sarmiento 402 – 4933200)
|Fraile Pintado
| La Esperanza (Ruta Nac. 34 – 480324)
|
Santa Rosa Fraile Pintado (Gurruchaga 538)
|Humahuaca
| San Roque (Córdoba 41 – 421371)
|
Santa Rita (Salta esq. Buenos Aires – 421312)
|Libertador Gral. San Martín
|
Nueva del Milagro (Av. Libertad 195 – 423607)
Botica III (Av. Pte. Perón esq. Av. Antártida Arg.)
|
Santa Lucía (Av. Libertad 1917 – 421764)
Sagrado Corazón (Jujuy 757 – 433351)
|La Quiaca
|
Dr. Jorge Uro (Sarmiento 591 – 422230)
|
Auzza (Lamadrid 446 – 422484)
|Monterrico
|
San Felipe (Córdoba 412 – 5733441)
|
Virgen de Luján (Jujuy 392)
|Palpalá
|
San Valentín (Av. Libertad 399)
San Esteban 2 (Santa Catalina 147)
|
Del Pastor (Av. Irigoyen 100)
|Perico
|
Siufi Perico (Av. Éxodo 69) Venecia (Lavalle 137)
|
San Jorge (Av. Jujuy 599) • Corimayo (Cnel. Arias 488)
|San Pedro de Jujuy
|
Farmapater (Pedro Goyena 5)
Rotger (Güemes 195)
San José 2 (9 de Julio esq. Alsina)
|
Central (Vélez Sarsfield esq. Sarmiento) La Paz (Alberdi 98) Savic (Dr. Ovejero 198)
| Tilcara
|
San Agustín (Lavalle 517)
|
Gral. Belgrano (Rivadavia 527)
Localidades con única farmacia
En el caso de estas localidades, las farmacias funcionarán como "guardia permanente"
-
La Mendieta: Farmacia Hale (Reconquista s/n – 03888-493217)
-
Yuto: Farmacia Del Norte (San Martín s/n – 03886-498577)
-
Susques: Farmacia San Ignacio (Orosmayo s/n – 03883-366666)
-
La Esperanza: Farmacia Nuestro Señor de la Buena Esperanza (R. Leach 20 – 03888-428614)
-
Calilegua: Farmacia San Pantaleón (Av. 25 de Mayo esq. Macedonio Graz – 03886-506123)
