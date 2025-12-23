Cómo funcionarán los colectivos el 24 y 25 de diciembre en San Salvador de Jujuy

Modalidad del trasporte en San Salvador de Jujuy para Nochebuena
Transporte Urbano de Pasajeros
Con el fin de garantizar los preparativos de ultimo momento, como también acompañar a las personas a sus hogares, el servicio de colectivos de San Salvador de Jujuy trabajará el miércoles 24 hasta las 21hs.
Mientras que se retomará el servicio el jueves 25 de diciembre a partir de las 17 horas.
Qué pasará con el transporte de media distancia
Zona Ramal
24 Y 31: normal hasta las 22:10 hs.
25 y 01: servicios intermitentes (horarios a Yuto) a partir se las 10:00 hs.
Zona Diques y Valles
Miércoles 24 y 31 de diciembre:
El Carmen y Monterrico 20:00 hs
La Mendieta 17:45 hs.
Aguas Calientes 18:20 hs.
Perico 20:30 hs.
La Almona 18:00 hs.
Días 25 y 01: sin servicios de ninguna línea.
Zona Quebrada y Puna
Días 24 y 31 de diciembre:
Hasta Purmamarca Pueblo 19:45 hs.
La Quiaca 23:15 hs.
Día 25 de diciembre: servicios a partir de las 17:00 hs