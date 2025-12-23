martes 23 de diciembre de 2025

23 de diciembre de 2025 - 10:45
Servicios.

Cómo funcionarán los colectivos el 24 y 25 de diciembre en San Salvador de Jujuy

Con motivo de las fiestas de fin de año, el transporte urbano de pasajeros en capital tendrán un servicio especial, tanto 24 como 25 de diciembre.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Colectivos de San Salvador de Jujuy.

Colectivos de San Salvador de Jujuy.

Modalidad del trasporte en San Salvador de Jujuy para Nochebuena

Transporte Urbano de Pasajeros

Con el fin de garantizar los preparativos de ultimo momento, como también acompañar a las personas a sus hogares, el servicio de colectivos de San Salvador de Jujuy trabajará el miércoles 24 hasta las 21hs.

Mientras que se retomará el servicio el jueves 25 de diciembre a partir de las 17 horas.

Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Colectivos de San Salvador de Jujuy.

Colectivos de San Salvador de Jujuy.

Qué pasará con el transporte de media distancia

Zona Ramal

  • 24 Y 31: normal hasta las 22:10 hs.
  • 25 y 01: servicios intermitentes (horarios a Yuto) a partir se las 10:00 hs.

Zona Diques y Valles

Miércoles 24 y 31 de diciembre:

  • El Carmen y Monterrico 20:00 hs
  • La Mendieta 17:45 hs.
  • Aguas Calientes 18:20 hs.
  • Perico 20:30 hs.
  • La Almona 18:00 hs.

Días 25 y 01: sin servicios de ninguna línea.

Zona Quebrada y Puna

Días 24 y 31 de diciembre:

  • Hasta Purmamarca Pueblo 19:45 hs.
  • La Quiaca 23:15 hs.

Día 25 de diciembre: servicios a partir de las 17:00 hs

Día 1 de enero: a confirmar todas las empresas

