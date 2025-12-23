Cómo funcionarán los colectivos el 24 y 25 de diciembre en San Salvador de Jujuy

Colectivos de San Salvador de Jujuy.

Se dio a conocer la modalidad en el servicio de transporte en San Salvador de Jujuy para el día de Nochebuena y Navidad. Tanto el transporte alternativo como el transporte urbano de pasajeros presentarán modalidad especiales para garantizar que cada trabajador pueda disfrutar de esta fecha junto a sus seres queridos.

Modalidad del trasporte en San Salvador de Jujuy para Nochebuena Transporte Urbano de Pasajeros Con el fin de garantizar los preparativos de ultimo momento, como también acompañar a las personas a sus hogares, el servicio de colectivos de San Salvador de Jujuy trabajará el miércoles 24 hasta las 21hs.

Mientras que se retomará el servicio el jueves 25 de diciembre a partir de las 17 horas.

Qué pasará con el transporte de media distancia Zona Ramal

24 Y 31: normal hasta las 22:10 hs.

25 y 01: servicios intermitentes (horarios a Yuto) a partir se las 10:00 hs. Zona Diques y Valles Miércoles 24 y 31 de diciembre: El Carmen y Monterrico 20:00 hs

La Mendieta 17:45 hs.

Aguas Calientes 18:20 hs.

Perico 20:30 hs.

La Almona 18:00 hs. Días 25 y 01: sin servicios de ninguna línea. Zona Quebrada y Puna Días 24 y 31 de diciembre: Hasta Purmamarca Pueblo 19:45 hs.

La Quiaca 23:15 hs. Día 25 de diciembre: servicios a partir de las 17:00 hs Día 1 de enero: a confirmar todas las empresas

