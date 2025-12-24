miércoles 24 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de diciembre de 2025 - 10:08
Celebración.

"Que sea una Navidad con Jesús", el mensaje del Obispo de Jujuy

Monseñor César Daniel Fernández, brindó un mensaje para todos los jujeños por Navidad y las fiestas de fin de año.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Obispo César Fernández&nbsp;

Obispo César Fernández 

En la antesala de la celebración de Navidad, el Obispo de Jujuy, Monseñor César Daniel Fernández, compartió un mensaje dirigido a toda la comunidad jujeña, llamando a vivir estas fiestas con un espíritu de fe, unidad y renovación interior.

Lee además
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJu.
Atención.

Últimos días para las preinscripciones para el ingreso 2026 en la UNJu
Regalos de Navidad - Foto creada con IA video
Encuesta.

Los pedidos de los jujeños a Papá Noel: qué desean para esta Navidad

El mensaje del Obispo de Jujuy por la Navidad

“Queridos hermanos, hermanas, les deseo a todos ustedes una feliz Navidad”, comenzó diciendo el Obispo de Jujuy, destacando el sentido profundo de esta fecha especial. Subrayó que “Navidad es Jesús, el fruto bendito de María, el Hijo de Dios hecho hombre, que viene a este mundo para compartirnos su divinidad, para llenarnos de su amor y traer la paz que tanto necesitamos en los corazones, en las familias y en el mundo entero.”

El mensaje del Obispo de Jujuy por la Navidad

Fernández invitó a colocar a Jesús en el centro de la celebración: “Que esta Navidad sea una Navidad con Jesús, que trayéndolo Él al centro de nuestra mesa y de nuestra vida, podamos renovar nuestras vidas abriéndole el corazón a su infinito amor.”

También expresó que el gesto del niño Jesús es, en sí mismo, un regalo para los creyentes: “Miremos los brazos tendidos que el niño nos ofrece para que sea en esta Navidad nuestro regalo.”

Finalmente, cerró su mensaje deseando bendiciones para todas las familias jujeñas:

“Muchas bendiciones en esta Navidad” “Muchas bendiciones en esta Navidad”

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Últimos días para las preinscripciones para el ingreso 2026 en la UNJu

Los pedidos de los jujeños a Papá Noel: qué desean para esta Navidad

Farmacias de turno en Jujuy para Nochebuena y Navidad

Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los estatales en enero 2026

Confirmaron cuándo se paga la primera cuota del bono de fin de año en Jujuy

Lo que se lee ahora
como funcionaran los colectivos el 24 y 25 de diciembre en san salvador de jujuy
Servicios.

Cómo funcionarán los colectivos el 24 y 25 de diciembre en San Salvador de Jujuy

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Cómo funcionarán los colectivos el 24 y 25 de diciembre en San Salvador de Jujuy
Servicios.

Cómo funcionarán los colectivos el 24 y 25 de diciembre en San Salvador de Jujuy

Cómo serán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Cambios.

Cómo funcionan los servicios municipales el 24, 25 y 26 de diciembre

Hernán Aoki asumió en la Vta Brigada de Montaña.
Ejército.

Hernán Aoki asumió la 5ta Brigada de Montaña con jurisdicción en Jujuy

Basílica San Francisco.
Atención.

Los horarios de misa para Nochebuena y Navidad en Jujuy

Desde qué hora es el asueto este miércoles 24 de diciembre y para quiénes (Foto ilustrativa)
Navidad.

Desde qué hora es el asueto este miércoles 24 de diciembre y para quiénes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel