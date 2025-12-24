"Que sea una Navidad con Jesús", el mensaje del Obispo de Jujuy

Obispo César Fernández

En la antesala de la celebración de Navidad, el Obispo de Jujuy, Monseñor César Daniel Fernández, compartió un mensaje dirigido a toda la comunidad jujeña, llamando a vivir estas fiestas con un espíritu de fe, unidad y renovación interior.

El mensaje del Obispo de Jujuy por la Navidad “Queridos hermanos, hermanas, les deseo a todos ustedes una feliz Navidad”, comenzó diciendo el Obispo de Jujuy, destacando el sentido profundo de esta fecha especial. Subrayó que “Navidad es Jesús, el fruto bendito de María, el Hijo de Dios hecho hombre, que viene a este mundo para compartirnos su divinidad, para llenarnos de su amor y traer la paz que tanto necesitamos en los corazones, en las familias y en el mundo entero.”

El mensaje del Obispo de Jujuy por la Navidad Fernández invitó a colocar a Jesús en el centro de la celebración: “Que esta Navidad sea una Navidad con Jesús, que trayéndolo Él al centro de nuestra mesa y de nuestra vida, podamos renovar nuestras vidas abriéndole el corazón a su infinito amor.”

También expresó que el gesto del niño Jesús es, en sí mismo, un regalo para los creyentes: “Miremos los brazos tendidos que el niño nos ofrece para que sea en esta Navidad nuestro regalo.”

Finalmente, cerró su mensaje deseando bendiciones para todas las familias jujeñas: “Muchas bendiciones en esta Navidad” “Muchas bendiciones en esta Navidad”

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.