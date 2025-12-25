jueves 25 de diciembre de 2025

25 de diciembre de 2025 - 17:27
Atención.

Las 10 mejores películas para ver en Navidad, según la inteligencia artificial

Clásicos, animadas y comedias encabezan el ranking de las películas más elegidas para disfrutar durante la Navidad.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Películas para Navidad.

Películas para Navidad.

La selección reúne clásicos indiscutidos, producciones animadas y relatos que, sin centrarse de forma exclusiva en la Navidad, se transformaron en una tradición de fin de año para millones de espectadores.

Las 10 películas más elegidas para Navidad

  • Mi pobre angelito: La comedia protagonizada por Macaulay Culkin se mantiene como la película navideña más vista. Humor, enredos familiares y escenas icónicas sostienen su vigencia cada diciembre.

Embed - Home Alone (1990) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

  • Harry Potter y la piedra filosofal: La primera entrega de la saga figura entre las más reproducidas en Navidad por su estética invernal, sus escenas festivas y su fuerte vínculo con el público familiar.

Embed - El sombrero seleccionador (Audio Latino) - Harry Potter y La Piedra Filosofal [HD]

  • El expreso polar: La animación ambientada en Nochebuena se destaca por su mensaje sobre la ilusión, la infancia y la magia de creer.

Embed - El Expreso Polar | Chocolate Caliente | Español Latino

  • Milagro en la calle 34: Un clásico que atraviesa generaciones y propone una mirada emotiva sobre el espíritu navideño en plena ciudad.

Embed - Miracle on 34th Street (1994) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

  • El Grinch: En sus distintas versiones, la historia del personaje que rechaza la Navidad se posiciona entre las más elegidas durante las fiestas.

Embed - EL GRINCH Trailer Oficial Español Latino (2018)

  • Vacaciones de Navidad: La comedia sobre una familia desbordada por las tradiciones de fin de año mantiene altos niveles de visualización en cada temporada.

Embed - Vacaciones en Navidad Trailer

  • Feliz Navidad, Charlie Brown: El especial animado conserva vigencia por su sencillez y su enfoque directo sobre el sentido de la celebración.

Embed - La navidad de Charlie Brown - Doblaje original mexicano

  • Santa Cláusula: La película integra humor y fantasía con una historia centrada en Papá Noel y la vida familiar.

Embed - The Santa Clause (1994) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

  • Una Navidad de locos: La comedia refleja tensiones típicas de las fiestas y se repite con frecuencia en las grillas de diciembre.

Embed - Una navidad de locos (2004)

  • El extraño mundo de Jack: La producción animada combina fantasía, música y una estética particular que la mantiene entre las más vistas durante Navidad.

Embed - El Extraño Mundo de Jack - ¡Esto es Halloween! ; (Letra)

Temas
