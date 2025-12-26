viernes 26 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de diciembre de 2025 - 16:09
Streaming.

La vuelta de Peaky Blinders: todo sobre 'El hombre inmortal', la película que promete ser un éxito

Netflix presentó el tráiler de la película basada en la exitosa serie, con Cillian Murphy retomando su icónico papel tras su triunfo en los Oscar.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La dirección artística de la cinta estará en manos de Tom Harper.

La dirección artística de la cinta estará en manos de Tom Harper.

El primer adelanto de la muy esperada película Peaky Blinders: El hombre inmortal ya está disponible, trayendo de vuelta a Tommy Shelby al centro de la historia y marcando el retorno de Cillian Murphy al personaje, tras su reciente premio Oscar como Mejor Actor por Oppenheimer, de Christopher Nolan.

Lee además
Zapla y Talleres por el Torneo Regional Amateur
Fútbol.

Zapla y Talleres definen este viernes la serie del Torneo Regional Amateur
Con una sólida actuación, Atlético San Pedro se impuso por 2 a 0 ante Sportivo Pocitos y selló su clasificación a la siguiente instancia del Torneo Regional Amateur (Foto pagina oficial del club)
Fútbol.

Atlético San Pedro dio vuelta la serie y avanzó a semifinales del Regional Amateur

El tráiler oficial se publicó en Netflix el 24 de diciembre, y la plataforma confirmó que la película tendrá un estreno inicial en salas de cine el 6 de marzo de 2026, antes de su lanzamiento mundial en streaming programado para el 20 de marzo del mismo año.

El cierre definitivo de la serie Peaky Blinders tuvo lugar en 2022.

Con el guion a cargo de Steven Knight, creador de la serie original, y bajo la dirección de Tom Harper, El hombre inmortal apunta a cerrar el arco narrativo de Tommy Shelby. La historia se sitúa en Birmingham en 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando Shelby vuelve a la ciudad tras ocho años alejado del mundo del crimen.

Las claves detrás de las primeras imágenes de la película de Peaky Blinders

El avance, además de subrayar el reciente reconocimiento de Cillian Murphy por su labor en Oppenheimer, adelanta un conflicto crucial en el que Tommy Shelby deberá confrontar sus propios fantasmas, decidir el futuro de su familia y enfrentar repercusiones que ponen en riesgo tanto a sus seres queridos como al país.

La dirección artística de la cinta estará en manos de Tom Harper.

El elenco de la película, que mezcla caras ya conocidas de la serie con nuevas incorporaciones, reúne junto a Murphy a Stephen Graham, Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peck y Jay Lycurgo.

La película también incorpora a Guy Heeley en el reparto, mientras que la producción ejecutiva está a cargo de Andrew Warren, Caryn Mandabach, Jamie Glazebrook, Tom Harper y David Kosse.

Todo lo que sabemos de la nueva película.

Aunque la serie Peaky Blinders concluyó definitivamente en 2022, su equipo creativo decidió expandir la saga de los Shelby al cine. En el largometraje, Tommy Shelby se enfrenta a su ajuste de cuentas más devastador tras simular su propia muerte en el final televisivo. El tráiler plantea la interrogante “¿Qué ha sido de Tommy Shelby?”, insinuando que la respuesta solo se descubrirá al ver El hombre inmortal.

Se estrena un adelante del film basado en la famosa serie.

El universo ‘Peaky Blinders’ se expande

No obstante, el desenlace que plantea esta película no marcará el cierre definitivo del universo Peaky Blinders. Se confirmó que se encuentra en desarrollo una serie secuela ambientada en la década de 1950, que seguirá a una nueva generación de los Shelby mientras Birmingham se reconstruye tras la guerra.

Netflix ha estrenado el tráiler oficial del largometraje el 24 de diciembre.

Esta continuación, aún sin un título oficial, contará con dos temporadas garantizadas, y su rodaje comenzará poco después de que culmine la proyección cinematográfica de El hombre inmortal.

La supervisión creativa de la película recaerá en Tom Harper, director de los tres últimos capítulos de la primera temporada de la serie original y responsable posteriormente de largometrajes como Wild Rose.

Embed

La publicación del tráiler inicial ha despertado un notable entusiasmo, posicionando a El hombre inmortal como uno de los estrenos más relevantes en la agenda de Netflix para 2026.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Zapla y Talleres definen este viernes la serie del Torneo Regional Amateur

Atlético San Pedro dio vuelta la serie y avanzó a semifinales del Regional Amateur

Disney confirmó el spin-off de una de sus series más exitosas para 2026

Los detalles sobre la película de "Peaky Blinders": ¿Quién es la actriz que sorprenderá?

Vivir con mascotas mejora la salud y el bienestar emocional de los adultos mayores

Las más leídas

Jujuy bajo alerta amarilla para este viernes 26 de diciembre
¡Atención!

Jujuy bajo alerta amarilla para este viernes 26 de diciembre

Nieve en Jujuy. video
Tiempo.

¡Nieve en Jujuy en pleno verano! El video que sorprende a todos

Feriados 2026
País.

Confirmaron los feriados 2026: cuáles son los días no laborables

Incendio en una casa de Alto Comedero video
Dramático.

Tragedia en Navidad: una casa se incendió casi por completo en Alto Comedero

Una camioneta fue arrastrada por el río en la Ruta 40 video
Crecida.

Una camioneta fue arrastrada por el río en la Ruta 40

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel