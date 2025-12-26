La vuelta de Peaky Blinders: todo sobre 'El hombre inmortal', la película que promete ser un éxito

La dirección artística de la cinta estará en manos de Tom Harper.

El primer adelanto de la muy esperada película Peaky Blinders: El hombre inmortal ya está disponible, trayendo de vuelta a Tommy Shelby al centro de la historia y marcando el retorno de Cillian Murphy al personaje, tras su reciente premio Oscar como Mejor Actor por Oppenheimer , de Christopher Nolan .

El tráiler oficial se publicó en Netflix el 24 de diciembre, y la plataforma confirmó que la película tendrá un estreno inicial en salas de cine el 6 de marzo de 2026, antes de su lanzamiento mundial en streaming programado para el 20 de marzo del mismo año.

Con el guion a cargo de Steven Knight , creador de la serie original, y bajo la dirección de Tom Harper , El hombre inmortal apunta a cerrar el arco narrativo de Tommy Shelby . La historia se sitúa en Birmingham en 1940 , en plena Segunda Guerra Mundial , cuando Shelby vuelve a la ciudad tras ocho años alejado del mundo del crimen .

El cierre definitivo de la serie Peaky Blinders tuvo lugar en 2022.

El avance, además de subrayar el reciente reconocimiento de Cillian Murphy por su labor en Oppenheimer , adelanta un conflicto crucial en el que Tommy Shelby deberá confrontar sus propios fantasmas, decidir el futuro de su familia y enfrentar repercusiones que ponen en riesgo tanto a sus seres queridos como al país.

El elenco de la película, que mezcla caras ya conocidas de la serie con nuevas incorporaciones, reúne junto a Murphy a Stephen Graham, Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peck y Jay Lycurgo.

La película también incorpora a Guy Heeley en el reparto, mientras que la producción ejecutiva está a cargo de Andrew Warren, Caryn Mandabach, Jamie Glazebrook, Tom Harper y David Kosse.

Todo lo que sabemos de la nueva película.

Aunque la serie Peaky Blinders concluyó definitivamente en 2022, su equipo creativo decidió expandir la saga de los Shelby al cine. En el largometraje, Tommy Shelby se enfrenta a su ajuste de cuentas más devastador tras simular su propia muerte en el final televisivo. El tráiler plantea la interrogante “¿Qué ha sido de Tommy Shelby?”, insinuando que la respuesta solo se descubrirá al ver El hombre inmortal.

Se estrena un adelante del film basado en la famosa serie.

El universo ‘Peaky Blinders’ se expande

No obstante, el desenlace que plantea esta película no marcará el cierre definitivo del universo Peaky Blinders. Se confirmó que se encuentra en desarrollo una serie secuela ambientada en la década de 1950, que seguirá a una nueva generación de los Shelby mientras Birmingham se reconstruye tras la guerra.

Netflix ha estrenado el tráiler oficial del largometraje el 24 de diciembre.

Esta continuación, aún sin un título oficial, contará con dos temporadas garantizadas, y su rodaje comenzará poco después de que culmine la proyección cinematográfica de El hombre inmortal.

La supervisión creativa de la película recaerá en Tom Harper, director de los tres últimos capítulos de la primera temporada de la serie original y responsable posteriormente de largometrajes como Wild Rose.

La publicación del tráiler inicial ha despertado un notable entusiasmo, posicionando a El hombre inmortal como uno de los estrenos más relevantes en la agenda de Netflix para 2026.