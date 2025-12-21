domingo 21 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de diciembre de 2025 - 11:46
Fútbol.

Atlético San Pedro dio vuelta la serie y avanzó a semifinales del Regional Amateur

Atlético San Pedro venció 2-0 a Sportivo Pocitos, dio vuelta la llave y avanzó con un global de 3-2. Gurrieri y Lucero marcaron los goles.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Con una sólida actuación, Atlético San Pedro se impuso por 2 a 0 ante Sportivo Pocitos y selló su clasificación a la siguiente instancia del Torneo Regional Amateur (Foto pagina oficial del club)

Con una sólida actuación, Atlético San Pedro se impuso por 2 a 0 ante Sportivo Pocitos y selló su clasificación a la siguiente instancia del Torneo Regional Amateur (Foto pagina oficial del club)

Atlético San Pedro vivió una jornada clave en el Torneo Regional Federal Amateur: venció 2-0 a Sportivo Pocitos como local, revirtió el resultado adverso de la ida y se aseguró un lugar en las semifinales. Con ese triunfo, la serie terminó 3-2 en el global a favor del equipo jujeño.

Lee además
Lucas Hoyos junto a Lionel Messi
Bombazo.

Un ex Gimnasia de Jujuy jugará en la MLS y enfrentará a Lionel Messi
Estudiantes de La Plata se quedó con el Trofeo de Campeones
¡Felicidades!

Estudiantes de La Plata se quedó con el Trofeo de Campeones

Los goles del conjunto sampedreño fueron de Lautaro Gurrieri y Lucas Lucero, quienes destrabaron un partido determinante para seguir en carrera. En el encuentro de ida, disputado en Salvador Mazza, Sportivo Pocitos había ganado 2-1, por lo que el 2-0 en Jujuy fue la remontada perfecta para cambiar la historia.

Altos Hornos Zapla y Talleres de Perico definen al campeón del Apertura (Archivo)
Zapla vs Talleres de Perico - Foto: AHZ

Zapla vs Talleres de Perico - Foto: AHZ

Regional Amateur con clásico jujeño ante Talleres de Perico

Con la clasificación, Atlético San Pedro avanzó a la semifinal de la Región Norte, donde se medirá frente a Talleres de Perico, en una serie que promete mucho por la rivalidad provincial y la importancia del tramo decisivo del torneo.

Según el cronograma previsto, el partido de ida se jugará el 4 de enero de 2026 en el estadio Plinio Zabala, mientras que la vuelta se disputará una semana después en San Pedro, donde se definirá el pase a la siguiente instancia.

image
Atl&eacute;tico San Pedro dio vuelta la serie y avanz&oacute; a semifinales del Regional Amateur

Atlético San Pedro dio vuelta la serie y avanzó a semifinales del Regional Amateur

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un ex Gimnasia de Jujuy jugará en la MLS y enfrentará a Lionel Messi

Estudiantes de La Plata se quedó con el Trofeo de Campeones

Con gran participación se vivió en el Suri Rugby Club la 15° edición del Seven Interno Leo Siufi

Gimnasia de Jujuy tiene confirmados dos amistosos para la pretemporada 2026

La Sub 15 de San Lorenzo de Jujuy campeona en el Mundial Amateur

Lo que se lee ahora
Lucas Hoyos junto a Lionel Messi
Bombazo.

Un ex Gimnasia de Jujuy jugará en la MLS y enfrentará a Lionel Messi

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Imagen ilustrativa
Policiales.

Violento asalto en Perico: amenazaron a un camionero y le robaron más de un millón de pesos

Rige alerta amarilla para Jujuy este domingo: a qué hora llega la lluvia
SMN.

Domingo con alerta por tormentas y posible granizo

Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025.
Economía.

ANSES: ¿Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025?

Este domingo 21 de diciembre se llevan adelante trabajos de mejoras programadas en el servicio de energía eléctrica en San Salvador de Jujuy y Palpalá..(Foto ilustrativa)
Servicios.

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas para este domingo en capital y Palpalá

Cristina Fernández de Kirchner
Salud.

Trasladaron a Cristina Fernández de Kirchner a una clínica para ser operada de apendicitis

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel