Atlético San Pedro dio vuelta la serie y avanzó a semifinales del Regional Amateur

Con una sólida actuación, Atlético San Pedro se impuso por 2 a 0 ante Sportivo Pocitos y selló su clasificación a la siguiente instancia del Torneo Regional Amateur (Foto pagina oficial del club)

Atlético San Pedro vivió una jornada clave en el Torneo Regional Federal Amateur: venció 2-0 a Sportivo Pocitos como local, revirtió el resultado adverso de la ida y se aseguró un lugar en las semifinales. Con ese triunfo, la serie terminó 3-2 en el global a favor del equipo jujeño.

Los goles del conjunto sampedreño fueron de Lautaro Gurrieri y Lucas Lucero, quienes destrabaron un partido determinante para seguir en carrera. En el encuentro de ida, disputado en Salvador Mazza, Sportivo Pocitos había ganado 2-1, por lo que el 2-0 en Jujuy fue la remontada perfecta para cambiar la historia.

Altos Hornos Zapla y Talleres de Perico definen al campeón del Apertura (Archivo) Zapla vs Talleres de Perico - Foto: AHZ Regional Amateur con clásico jujeño ante Talleres de Perico Con la clasificación, Atlético San Pedro avanzó a la semifinal de la Región Norte, donde se medirá frente a Talleres de Perico, en una serie que promete mucho por la rivalidad provincial y la importancia del tramo decisivo del torneo.

Según el cronograma previsto, el partido de ida se jugará el 4 de enero de 2026 en el estadio Plinio Zabala, mientras que la vuelta se disputará una semana después en San Pedro, donde se definirá el pase a la siguiente instancia.

