Talleres de Perico eliminó a Zapla y avanzó en el Torneo Regional Amateur

Zapla vs Talleres de Perico - Foto: AHZ

Talleres de Perico consiguió la clasificación a la cuarta ronda del Torneo Regional Amateur tras eliminar a Altos Hornos Zapla. El partido de vuelta, disputado este viernes por la noche en el Estadio Emilio Fabrizzi de Palpalá, terminó igualado 1 a 1.

El conjunto palpaleño se había puesto en ventaja con el gol de Ulises Virreyra, pero Matías Ruíz marcó el empate para el Expreso Azul, resultado que le permitió sellar la serie a su favor.

talleres zapla Zapla vs Talleres de Perico - Foto: AHZ Con este empate y el triunfo obtenido en el encuentro de ida, el marcador global quedó 3 a 2 a favor de Talleres de Perico, que logró avanzar de instancia en el certamen.

De esta manera, el conjunto periqueño continuará su camino en el Torneo Regional Amateur y disputará la cuarta ronda, mientras que Zapla se despidió de la competencia.

