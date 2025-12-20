sábado 20 de diciembre de 2025

20 de diciembre de 2025 - 09:25
Fútbol.

Talleres de Perico eliminó a Zapla y avanzó en el Torneo Regional Amateur

Talleres de Perico igualó 1-1 con Zapla, pero gracias al resultado global de 3-2, eliminó al Merengue y avanzó a la cuarta ronda del Torneo Regional Amateur.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Zapla vs Talleres de Perico - Foto: AHZ

Zapla vs Talleres de Perico - Foto: AHZ

El conjunto palpaleño se había puesto en ventaja con el gol de Ulises Virreyra, pero Matías Ruíz marcó el empate para el Expreso Azul, resultado que le permitió sellar la serie a su favor.

talleres zapla
Zapla vs Talleres de Perico - Foto: AHZ

Zapla vs Talleres de Perico - Foto: AHZ

Con este empate y el triunfo obtenido en el encuentro de ida, el marcador global quedó 3 a 2 a favor de Talleres de Perico, que logró avanzar de instancia en el certamen.

De esta manera, el conjunto periqueño continuará su camino en el Torneo Regional Amateur y disputará la cuarta ronda, mientras que Zapla se despidió de la competencia.

