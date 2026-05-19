Gimnasia de Jujuy: habilitaron la venta de entradas para el clásico ante Gimnasia y Tiro

Los hinchas de Gimnasia de Jujuy ya pueden asegurar su lugar para uno de los partidos más esperados de la temporada. Ya fue habilitada la venta de entradas digitales para el duelo frente a Gimnasia y Tiro de Salta, correspondiente a la fecha 15 de la Zona B de la Primera Nacional.

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El clásico del Norte se jugará el domingo 24 de mayo desde las 18:30 en el estadio David Michel Torino, ex Gigante del Norte. En un principio, el partido estaba previsto para las 17, pero luego se confirmó el cambio de horario.

Los tickets digitales ya están disponibles a través del sitio https://gytsalta.brio.club/eventos . Además, el sábado 23 se venderán entradas físicas para visitantes en la boletería de la Popular Norte del estadio 23 de Agosto, de 10 a 18 horas.

Desde la organización remarcaron que esa será la única opción válida para que los hinchas jujeños puedan ingresar al estadio en Salta con entrada física.

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Cuánto cuestan

En cuanto a los valores, la platea cuesta $60.000, mientras que la popular tiene un valor de $40.000.

Además, se habla de un cupo de entre 1.500 y 2.000 entradas habilitadas para este compromiso, por lo que se espera una fuerte demanda de parte de los hinchas del Lobo.

Cómo llegan al clásico

Gimnasia de Jujuy llega en un gran momento. El equipo dirigido por Hernán Pellerano viene de vencer 1 a 0 a Temperley en el estadio 23 de Agosto con gol de Mauro Cachi.

Con ese triunfo, el Lobo alcanzó los 26 puntos y se consolidó como único líder de la Zona B, con tres unidades de ventaja sobre Atlanta.

Por su parte, Gimnasia y Tiro también arriba entonado al clásico, luego de derrotar como local a San Martín de Tucumán por la mínima diferencia.