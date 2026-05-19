Franco Colapinto regresa a la Fórmula 1: cronograma y cómo seguir el GP de Canadá en vivo

La expectativa es máxima. Franco Colapinto se prepara para disputar este fin de semana un Gran Premio de Canadá con un condimento especial, tras el impulso anímico que le dejó haber alcanzado su mejor resultado desde su llegada a la Fórmula 1 en 2024 . El argentino viene de conseguir un destacado séptimo lugar en la competencia principal de Miami .

Esto ocurrió tras subir un puesto debido a una sanción aplicada a Charles Leclerc , cerrando así un fin de semana muy especial que tuvo además un momento destacado en los boxes: el reencuentro con Lionel Messi y su familia antes del inicio de la carrera.

El paso por el circuito del Hard Rock Stadium representó el mejor rendimiento del monoplaza A526 para el piloto de Pilar , que mantuvo un ritmo consistente desde el viernes, con un décimo puesto en la Sprint y los seis puntos obtenidos el domingo.

Ese resultado, junto con el abandono de su compañero Pierre Gasly tras un fuerte impacto con Liam Lawson , permitió que Alpine ascendiera al quinto lugar del Campeonato de Constructores , afirmándose como la escudería más constante detrás de los cuatro equipos líderes .

El circuito Gilles Villeneuve de Montreal, con una extensión de 4.361 metros, no resulta desconocido para el piloto argentino, ya que allí debió reemplazar a Jack Doohan durante la temporada 2025.

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Canadá, un desafío exigente con formato Sprint

El exigente trazado canadiense, que tuvo su debut en el calendario de la Fórmula 1 en 1978, añadirá una dificultad extra al fin de semana: al disputarse bajo formato Sprint, los pilotos dispondrán de una sola práctica libre antes de afrontar la clasificación.

La competencia principal del domingo se correrá a 70 giros sobre un circuito cuyo último vencedor fue George Russell y que mantiene el récord de vuelta en poder de Valtteri Bottas desde 2019, con un registro de 1:13.078.

Para los seguidores que deseen acompañar de cerca la participación del piloto argentino, la actividad iniciará el viernes con la única sesión de entrenamientos y la clasificación para la carrera Sprint.

Franco Colapinto Franco Colapinto completó una histórica actuación en la F1 (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

El sábado se desarrollarán la competencia corta y la clasificación principal, mientras que el domingo por la tarde llegará el momento central del fin de semana. Toda la programación podrá verse en directo por Fox Sports, Disney+ y F1TV Pro.

Días y horarios para seguir a Colapinto en el GP de Canadá de la F1:

Viernes 22 de mayo

Práctica Libre: 13.30 hs.

Clasificación Sprint: 17.30 hs.

Sábado 23 de mayo

Carrera Sprint: 13 hs.

Clasificación: 17 hs.

franco colapinto Arranca la Fórmula 1 en Japón y Franco Colapinto sale a pista desde este jueves

Domingo 24 de mayo