Zapla y Talleres definen este viernes la serie del Torneo Regional Amateur

Zapla y Talleres por el Torneo Regional Amateur

Este viernes, Altos Hornos Zapla y Talleres de Perico definirán la serie correspondiente a la tercera ronda del Torneo Regional Amateur, Región Norte. En el partido de ida, el Expreso Azul sacó ventaja como local y venció por 2 a 1 al conjunto de Palpalá.

Zapla vs Talleres partido de vuelta: horario y estadio El partido de vuelta entre Zapla y Talleres se disputará este viernes 19 de diciembre, en el Estadio Emilio Fabrizzi de la ciudad Palpalá. El cruce iniciará a las 21.30 horas.

Resumen del partido de ida entre Zapla y Talleres El equipo dirigido por Nazareno Godoy mostró su mejor versión durante la primera mitad, donde fue superior y supo capitalizar las ocasiones generadas. Lucas Tarcaya y Maki Salces marcaron los tantos que le permitieron al conjunto periqueño irse al descanso con una ventaja importante.

zapla y talleres En el complemento, el elenco palpaleño reaccionó rápidamente y consiguió el descuento por intermedio de Ramiro Enríquez, lo que le dio otro ritmo al encuentro. A partir de allí, el desarrollo se volvió intenso y disputado, con ambos equipos apostando más al empuje que a la claridad futbolística.

El resultado dejó a Talleres con una leve diferencia de cara a la revancha, que se jugará el próximo viernes a las 21 en el estadio Emilio Fabrizzi. Allí se definirá no solo el pase a la siguiente fase del certamen, sino también el orgullo del clásico regional.

