Zapla y Talleres definen este viernes la serie del Torneo Regional Amateur

Zapla vs Talleres partido de vuelta: horario y estadio
El partido de vuelta entre Zapla y Talleres se disputará este viernes 19 de diciembre, en el Estadio Emilio Fabrizzi de la ciudad Palpalá. El cruce iniciará a las 21.30 horas.
Resumen del partido de ida entre Zapla y Talleres
El equipo dirigido por Nazareno Godoy mostró su mejor versión durante la primera mitad, donde fue superior y supo capitalizar las ocasiones generadas. Lucas Tarcaya y Maki Salces marcaron los tantos que le permitieron al conjunto periqueño irse al descanso con una ventaja importante.
En el complemento, el elenco palpaleño reaccionó rápidamente y consiguió el descuento por intermedio de Ramiro Enríquez, lo que le dio otro ritmo al encuentro. A partir de allí, el desarrollo se volvió intenso y disputado, con ambos equipos apostando más al empuje que a la claridad futbolística.
El resultado dejó a Talleres con una leve diferencia de cara a la revancha, que se jugará el próximo viernes a las 21 en el estadio Emilio Fabrizzi. Allí se definirá no solo el pase a la siguiente fase del certamen, sino también el orgullo del clásico regional.